La présence de la Chine en Afrique – les atouts géopolitiques de l’Éthiopie

Un moment clé de cette histoire géopolitique est l’année 2023, lorsque la Chine et l’Éthiopie ont porté leur coopération au niveau d’un «partenariat stratégique de tous les temps». Une formulation que la Chine n’avait jusqu’alors utilisée que pour sa politique étrangère à l’égard de ses alliés les plus proches, tels que le Sri Lanka, le Pakistan, le Belarus, l’Ouzbékistan et le Venezuela. Elle souligne l’importance de l’Éthiopie dans la politique africaine de la Chine. Il est clair que l’Éthiopie soutiendra la politique de la Chine lors des réunions des Nations unies et de l’Organisation de l’unité africaine. Le «partenariat stratégique de tous les temps» pour l’Éthiopie n’a été mentionné nulle part dans nos grands médias flamands, pour autant que je sois bien informé.

Je mentionne simplement en passant que l’Éthiopie est probablement le seul pays du continent africain à avoir réussi à échapper à la colonisation européenne, et ce grâce à ses progrès en matière de modernisation, à sa résistance militaire et aussi à sa diplomatie, qui tente d’équilibrer les différentes superpuissances.

L’Éthiopie est un pays important en Afrique : elle compte environ 127 millions d’habitants, ce qui en fait le pays le plus peuplé du continent noir après le Nigeria.

Importance géopolitique de l’Éthiopie

L’Éthiopie est un pays important en Afrique, comme nous l’avons écrit plus haut, mais pas seulement en raison de sa forte population. Contrairement au Nigeria et à l’Angola, par exemple, ce pays d’Afrique de l’Est dispose de peu de ressources telles que le pétrole ou le gaz pour expliquer l’importance de la présence chinoise. En revanche, l’Éthiopie dispose d’autres atouts tout aussi importants, qui sont d’ordre géopolitique s’entend.

La Corne de l’Afrique est une région clé pour la Chine, comme pour tous les pays dont le commerce emprunte la route maritime de la mer Rouge, du canal de Suez et du golfe d’Aden. En outre, la Corne de l’Afrique est importante pour la Chine dans le cadre de sa stratégie de la route de la soie maritime. L’Éthiopie est le pays le plus important de cette Corne de l’Afrique. Le port de Djibouti (à l’est de l’Éthiopie) est le plus important de la région, occupant une position stratégique dans le golfe de Tadjoura et le détroit de Bab el-Mandeb, à l’entrée du canal de Suez. C’est à Djibouti que la Chine a installé sa première base navale à l’étranger en 2017. Les Américains, les Français, les Japonais et les Italiens disposent également de bases navales, ce qui souligne l’importance géostratégique de Djibouti et de l’ensemble de la Corne de l’Afrique. Il est donc important de préserver l’accès des navires à la mer Rouge, surtout avec la menace des rebelles houthis du Yémen, ce pays arabe situé juste en face du détroit de Bab el-Mandeb.

L’Éthiopie est vitale pour la Chine, mais l’Éthiopie peut-elle se passer de la Chine ?

Depuis 2020, la Chine a adopté pour elle-même un modèle de développement à «double circulation» : une stratégie dans laquelle le marché intérieur est le principal moteur de la croissance économique, mais où le marché intérieur et le marché international se renforcent mutuellement. L’objectif intérieur était de devenir autosuffisant en matière de technologie et de matières premières. Sur le plan international, la Chine souhaitait conquérir les marchés des principaux pays émergents à forte croissance économique.

Il est clair que l’Afrique est un acteur clé de ce double flux économique : son marché est immense, les matières premières y sont abondantes et les opportunités d’investissement y sont nombreuses. L’Afrique possède 30% des ressources minérales, 8% des réserves de gaz et 12% des réserves de pétrole. 30% des matières premières rares telles que le lithium et le nickel se trouvent en Afrique. Il est clair que les États-Unis et l’Europe souhaitent également coopérer avec les pays africains.

La Chine joue ses atouts en Afrique de manière très ciblée : elle met l’accent sur les infrastructures, l’énergie, l’exploitation minière et les télécommunications lorsqu’elle investit en Afrique. La Chine est généreuse en matière de financement, ce qui confère aux entreprises (publiques) chinoises un avantage compétitif sur leurs concurrents étrangers.

Ce n’est pas seulement sur le plan économique et financier que l’Afrique est un acteur important pour la Chine. Il va de soi que l’influence politique en découle également. En 2015, par exemple, le Forum multilatéral sur la coopération sino-africaine (FOCAC) a été mis en place, structurant les relations commerciales, diplomatiques, sécuritaires et financières entre la Chine et les pays africains.

Quelques chiffres pour illustrer ce propos

La Chine est devenue le principal partenaire économique de nombreux pays africains au cours des 20 dernières années. En 2022, la Chine était le premier pays importateur de pétrole et de gaz de l’Angola. Peu après, c’est au tour de la République démocratique du Congo (pour l’argent et le cobalt) et de l’Afrique du Sud (or, diamants, platine). Les cinq premières destinations des IDE (investissements directs étrangers) de la Chine en Afrique en 2022 sont l’Afrique du Sud, le Niger, la République démocratique du Congo, l’Égypte et la Côte d’Ivoire.

Où se trouve donc l’Éthiopie ? Selon le Rapport sur l’investissement dans le monde 2023 de la CNUCED, l’Éthiopie est le troisième État qui a le plus bénéficié des investissements étrangers de la Chine. Pour les années 2022/2023, le chiffre serait de 3,4 milliards de dollars. La Turquie arrive en deuxième position en termes d’investissements en Éthiopie (avec 2,5 milliards de dollars), suivie par l’Inde.

L’influence chinoise se fait également sentir dans l’accumulation de la dette de l’Éthiopie: la Chine représente 50 % de la dette extérieure de l’Éthiopie. C’est un signe révélateur pour la Chine et l’Éthiopie: selon de nombreux observateurs, la Chine ne s’intéresse pas à des partenaires qui ne sont plus en mesure de rembourser leurs dettes. Certes, la Chine veut accroître son pouvoir économique et politique, mais cet objectif peut être mieux atteint avec des partenaires capables de faire face économiquement et financièrement.

Entre 2000 et 2022, la Chine a prêté un total de 170 milliards de dollars à 47 pays africains, entreprises publiques ou institutions multilatérales. L’Éthiopie arrive en deuxième position (après l’Angola avec 42 milliards de dollars) avec un total de 13,7 milliards de dollars.

En conclusion, les problèmes de l’Éthiopie sont-ils autant d’opportunités pour la Chine ?

On connaît le slogan des nationalistes irlandais : «Les difficultés de la Grande-Bretagne sont les opportunités de l’Irlande». Ces dernières années ont été dramatiques pour l’Éthiopie, avec une guerre civile dans le Tigré au nord du pays. Bien que la guerre ait pris fin en 2022, elle a été suivie d’une sécheresse extrême dans la région et d’une famine. La croissance économique de l’Éthiopie, qui s’élevait jusqu’alors à 10% par an en moyenne, s’est arrêtée. Des problèmes financiers et économiques, mais aussi des opportunités pour la Chine.

Un deuxième élément jouant en faveur de la Chine a été l’inclusion de l’Éthiopie en tant que nouveau membre du club des BRICS, le groupe des puissances économiques émergentes. En 2023, le moment était venu pour l’Éthiopie de rejoindre l’Argentine, l’Iran, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Égypte. Ce qui a encore accru l’influence de la Chine dans le club des BRICS.

Troisième point d’intérêt de ces décisions : malgré une croissance économique de 6,1% d’ici 2023, l’Éthiopie est devenue le troisième État africain, après la Zambie et le Ghana, à être officiellement qualifié d’«État en difficulté de paiement». L’Éthiopie a réussi à se mettre d’accord sur de nouvelles règles de remboursement avec le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine, qui acceptent la suspension des remboursements dans un certain délai. Mais les experts estiment que l’Éthiopie pourrait devoir dévaluer sa monnaie.

C’est dans ce contexte qu’il convient de considérer le «partenariat stratégique de tous les temps» entre l’Éthiopie et la Chine. D’un point de vue géopolitique, la carte du monde a complètement changé en 20 ans, y compris en Afrique. Il est temps que nos décideurs politiques fassent preuve de réalisme et développent également des visions à long terme, avant que nous ne perdions tous nos points d’ancrage.

source : Newsnet via Euro-Synergies

