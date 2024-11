Les forces russes progressent en Ukraine au rythme le plus rapide depuis les premiers jours de l’invasion de 2022, occupant une zone de la moitié de la taille du Grand Londres au cours du mois dernier, selon des analystes et des blogueurs de guerre.

La guerre entre dans ce que certains responsables russes et occidentaux considèrent comme sa phase la plus dangereuse, après que les forces de Moscou ont réalisé certains de leurs plus grands gains territoriaux et que les États-Unis ont permis à Kiev de riposter avec des missiles américains.

“La Russie a établi de nouveaux records hebdomadaires et mensuels concernant la taille du territoire occupé en Ukraine”, a indiqué le groupe de presse russe indépendant Agentstvo dans un rapport.

L’armée russe a capturé près de 235 km² (91 miles carrés) en Ukraine au cours de la semaine dernière, un record hebdomadaire pour 2024, a-t-elle déclaré.

Les forces russes ont pris 600 km² (232 miles carrés) en novembre, a-t-il ajouté, citant des données de DeepState, un groupe étroitement lié à l’armée ukrainienne qui étudie les images de combat et fournit des cartes de première ligne.

La Russie a commencé à accélérer son avancée dans l’est de l’Ukraine en juillet, juste au moment où les forces ukrainiennes ont pris le contrôle d’une partie de la région occidentale de Koursk. Depuis lors, l’avancée russe s’est accélérée, selon des cartes en accès libre.

Les forces russes se déplacent vers la ville de Kurakhove, un tremplin vers le centre logistique de Pokrovsk à Donetsk, et exploitent les vulnérabilités des troupes de Kiev le long de la ligne de front, ont déclaré des analystes.

« Les forces russes ont récemment progressé à un rythme nettement plus rapide que pendant toute l’année 2023 », ont déclaré dans un rapport des analystes de l’Institute for the Study of War, basé à Washington.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré dans sa mise à jour de lundi que 45 combats d’intensité variable faisaient rage le long de la partie Kurakhove de la ligne de front ce soir-là.

L’Institut pour l’étude de la guerre et des blogueurs militaires pro-russes affirment que des troupes russes sont à Kurakhove. Deep State a déclaré lundi sur son application de messagerie Telegram que les forces russes se trouvaient près de Kurakhove.

« Les avancées des forces russes dans le sud-est de l’Ukraine sont en grande partie le résultat de la découverte et de l’exploitation tactique des vulnérabilités des lignes ukrainiennes », ont déclaré les analystes de l’Institut dans leur rapport.

La Russie affirme qu’elle atteindra tous ses objectifs en Ukraine, peu importe ce que dit ou fait l’Occident.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré à plusieurs reprises que la paix ne pourra être établie tant que toutes les forces russes ne seront pas expulsées et que tous les territoires capturés par Moscou, y compris la Crimée, ne seront pas restitués.

Mais dépassée en nombre par les troupes russes, l’armée ukrainienne a du mal à recruter des soldats et à fournir de l’équipement aux nouvelles unités.

Zelenskiy a déclaré qu’il pensait que les principaux objectifs du président russe Vladimir Poutine étaient d’occuper l’ensemble du Donbass, couvrant les régions de Donetsk et de Louhansk, et d’expulser les troupes ukrainiennes de la région de Koursk, dont elles contrôlent certaines parties depuis août.

