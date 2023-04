L’Afrique est “un continent de demain” qui va jouer “un rôle capital” dans le monde multipolaire

“Ce qui se passe aujourd’hui, cette relance des rapports entre la Russie et l’Afrique, on ne fait que saluer cela parce que ça […] va permettre de remettre les choses en ordre. […] On ne peut pas se baser sur un mode unilatéral. Ça, ce n’est pas possible parce que le monde a beaucoup changé. Et l’Afrique aujourd’hui, je dirais que c’est un centre focal. C’est très important et je suis très heureux de constater qu’aujourd’hui la Russie, en fin de compte, tourne ses regards vers ce beau continent que j’adore”, a-t-il souligné.