“L’appui de la Russie sera une bonne chose pour l’Afrique”, selon l’ambassadeur mauricien à Moscou

“Un bon nombre d’Africains sont venus juste pour cela, pour voir dans quelle situation on peut collaborer. On peut avoir une win win situation, on peut travailler ensemble avec la Russie. Je crois que la balle est définitivement dans le camp de la Russie parce qu’elle a d’énormes ressources et capacités pour aller de l’avant, pour promouvoir l’Afrique, le continent africain et même l’île Maurice”, a indiqué l’ambassadeur, tout en ajoutant que son pays “a une approche très balancée envers la Russie”.