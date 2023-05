Après son déplacement au Kenya, le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé au Burundi ce 30 mai. Il s’agit de sa première visite de travail dans ce pays.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a atterri ce mardi 30 mai au Burundi pour sa première visite de travail dans cet État africain. Il tiendra une série de réunions avec les dirigeants du pays dans la plus grande ville du pays, Bujumbura, comme le rapporte un correspondant de Sputnik.

Le dernier contact personnel entre le ministre russe et un responsable burundais avait eu lieu fin mars à Sotchi, à l’occasion de la visite du ministre burundais des Affaires étrangères Albert Shingiro.

La veille, le 29 mai, M.Lavrov a déjà effectué un déplacement au Kenya, où il a rencontré les principaux responsables du pays: le Président William Ruto, son homologue Alfred Mutua, le président de l’Assemblée nationale Moses Wetangula et les dirigeants du Parlement.

Quatrième fois en un an

Il s’agit de la quatrième visite du chef de la diplomatie russe sur le continent africain sur une année. En juillet dernier, il s’est rendu en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République du Congo. En janvier, il a visité l’Afrique du Sud, l’Eswatini, l’Angola et l’Érythrée, et en février, le Mali, la Mauritanie et le Soudan.

Son déplacement se produit alors que Moscou développe activement ses liens avec l’Afrique. En juillet, le deuxième sommet et forum économique Russie-Afrique se déroulera à Saint-Pétersbourg.

