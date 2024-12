Le Burkina adopte une nouvelle loi contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Ouagadougou renforce son cadre juridique en adoptant, le 30 décembre, une nouvelle loi relative au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive.

L’Assemblée législative de transition du Burkina Faso a approuvé, le 30 décembre, à l’unanimité le projet de la nouvelle loi concernant la corruption, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

С’est un “pas en avant significatif” qui permettra au pays d’intensifier le contrôle et la répression de la corruption et de la fraude, selon le ministre burkinabè de l’Économie et des Finances.

En outre, ce cadre juridique est nécessaire pour entravera les canaux de financement du terrorisme, a précisé Aboubakar Nacanabo.

Enfin, la nouvelle loi favorisera la crédibilité du Burkina Faso aux yeux des créanciers internationaux. On peut notamment espérer que le pays sera retiré de la “liste grise” du Groupe d’action financière (GAFI), où il figure depuis 2021 et qui rend la levée de fonds plus compliquée, selon le ministre.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

Commentaires via Facebook :