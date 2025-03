Le président bissau-guinéen : «Si j’avais accepté de partir juste après le premier mandat, j’aurais trahi mon pays»

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, estime qu’aujourd’hui son pays manque d’une classe politique «bien formée» qui pourrait diriger le pays s’il partait. C’est ce qu’il a déclaré dans une interview exclusive accordée à l’envoyé spécial de RT en français à Bissau, Antoine Cléraux.

«Pour le bien du pays, j’ai décidé de participer aux présidentielles», a annoncé le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, dans une interview exclusive accordée à RT en français. Il a notamment précisé qu’avant de quitter le poste présidentiel il fallait «former une nouvelle génération de classes politiques» qui seraient «en mesure de diriger ce pays».

«Tenant en considération où j’ai amené ce pays, où on se trouve aujourd’hui, j’ai reconsidéré ma position pour le bien du pays. Parce qu’aujourd’hui, il faut former une nouvelle génération de classes politiques, de politiciens en Guinée-Bissau. On doit le faire. Donc, en faisant juste un mandat et en partant, je pense que j’aurais trahi mes propos et mon pays», a déclaré le président sortant, expliquant pour quelles raisons il souhaitait rester au pouvoir.

En rappelant des années de sa gouvernance, le chef de l’État a mis en avant le développement du pays. «À l’époque, tout le monde parlait d’un État en panne, de la république en panne, d’un pays en panne. Mais là, on a ramené la Guinée-Bissau en concert de nations», a-t-il affirmé.

Depuis ces dernières années, la Guinée-Bissau traverse une période turbulente. En décembre 2023, après des troubles qualifiés de «tentative de coup d’État», le président a annulé un décret fixant les élections législatives au 24 novembre 2024 en raison de «difficultés logistiques et financières».

Ce 23 février, Umaro Sissoco Embalo a fixé la date pour les prochaines présidentielles : le 30 novembre 2025. Le 3 mars, le président de la Guinée-Bissau a annoncé qu’il se présenterait pour un second mandat, tout en soulignant qu’il serait prêt à remporter les présidentielles dès le premier tour.

Source: https://francais.rt.com/

Commentaires via Facebook :