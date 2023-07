Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré mercredi le haut diplomate chinois Wang Yi pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines.

M. Erdogan a demandé à M. Wang, directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), de transmettre ses sincères salutations au président chinois Xi Jinping. La Türkiye et la Chine sont deux pays à l’influence mondiale, et leur coopération revêt une importance qui dépasse les simples domaines bilatéraux, a-t-il ajouté.

Le président turc a souligné que son pays adhérait au principe politique d’une seule Chine, et ne considérait pas le développement de la Chine comme une menace.

La Türkiye est disposée à renforcer ses échanges de haut niveau avec la Chine par le biais de mécanismes comme le Comité de coopération intergouvernementale et la Commission mixte de coopération économique et commerciale, a indiqué M. Erdogan. Il a ajouté que son pays était prêt à renforcer les synergies entre l’initiative turque du “Couloir médian” et l’initiative chinoise “la Ceinture et la Route (ICR)”, à approfondir leur coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l’énergie, du tourisme et dans d’autres secteurs, et à porter les relations turco-chinoises à un nouveau niveau.

Il a également invité les entreprises chinoises à augmenter leurs investissements en Türkiye.

Le président turc a souligné que son pays ne soutenait pas l’élargissement des activités de l’OTAN dans la région Asie-Pacifique, et était disposé à maintenir la communication et la coordination avec la Chine sur les questions régionales et internationales, dont la crise ukrainienne.

M. Wang, qui est également membre du Bureau politique du Comité central du PCC, a transmis les salutations du président chinois à M. Erdogan.

Il a félicité le président turc pour sa réélection, et a déclaré que son pays soutenait la Türkiye dans la défense de son indépendance et la poursuite d’une voie de développement adaptée à ses conditions nationales.

La Chine et la Türkiye sont toutes les deux représentantes de marchés émergents et grands pays en développement. En tant que telles, elles partagent de larges intérêts communs, et n’ont pas de conflit d’intérêts fondamentaux, a ajouté Wang Yi.

Le développement des relations bilatérales est tourné vers le futur et jouit de larges perspectives d’avenir, a indiqué M. Wang, soulignant que la Chine était prête à travailler de concert avec la Türkiye pour que les deux pays s’entraident sur la voie de leur renouveau national, se soutiennent mutuellement sur les questions relatives à leurs intérêts fondamentaux, s’efforcent de maintenir et d’approfondir leur confiance politique mutuelle, et fassent franchir une nouvelle étape à leur coopération stratégique bilatérale.

La Chine souhaite faire bon usage du mécanisme que représente le Comité de coopération intergouvernementale Chine – Türkiye afin de faire progresser de manière globale leur coopération pragmatique dans divers domaines, de faciliter la construction de l’ICR, de parvenir à un niveau plus élevé de coopération gagnant-gagnant et mutuellement profitable, et d’apporter des contributions positives à la reprise économique mondiale, a indiqué M. Wang.

Au cours de sa visite en Türkiye, M. Wang s’est également entretenu avec le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan.

(Source : Xinhua / Photo : https://www.fmprc.gov.cn/)

Commentaires via Facebook :