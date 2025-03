Les Ukrainiens vont nous haïr, nous les Occidentaux. En 2022 Zelensky était prêt à négocier avec les Russes, mais Boris Johnson est venu lui ordonner, au nom de l’OTAN, qu’il fallait continuer la guerre. On connaît le résultat : un million de morts et de blessés graves du côté ukrainien, sans compter tous ceux qui mentalement ne se remettront jamais des combats. C’est bien pire que ce que la France a connu pendant la Deuxième Guerre Mondiale.

Tout ça pour arriver à quoi ? Les Russes vont garder les territoires conquis, le tiers des terres arables a été vendu à Monsanto et à d’autres sociétés américaines, et le pays est endetté envers les pays occidentaux pour au moins un siècle. Le destin des Ukrainiens, c’est de travailler comme des esclaves et de brader leurs ressources naturelles (terres rares, céréales…) pour payer leurs dettes. Le seul moyen d’y échapper, ce serait de rejoindre le camp russe et d’annuler les dettes d’un trait de plume ! Ça s’est déjà vu.

La responsabilité des Occidentaux est grande, celle de l’Ukraine aussi. Si elle avait respecté les accords de Minsk en 2014, elle aurait toujours le Donbass. Autonome et russophone, certes, mais faisant toujours partie de l’Ukraine. Mais là encore, il y a une responsabilité occidentale. Merkel et Hollande, au pouvoir à l’époque, ont reconnu ensuite que les accords de Minsk avaient pour seul objectif de laisser à l’Ukraine le temps de s’armer. Le Royaume-Uni et la France étaient censés être les garants des accords de Minsk. Maintenant, Macron et Starmer se désolent que Poutine ne veut rien avoir à faire avec eux…

Starmer, sur certains points, est pire que Macron. Il a dit qu’il enverrait des troupes en Ukraine. Mais le Royaume-Uni n’a plus les moyens d’envoyer des troupes en Ukraine. Dix mille hommes, maximum, à condition de racler les fonds de tiroirs. Et les Russes ont prévenu qu’ils seraient des cibles légitimes pour l’armée russe.

Starmer est détesté des prolos blancs qui ont toujours été la colonne vertébrale de l’armée britannique. Depuis l’été 2024 et la répression sauvage dont ils ont fait l’objet, ils le détestent bien plus que Poutine. Il n’en tient pas compte, mais il risque d’avoir des surprises.

Et puis, il faut en revenir à la question fondamentale : Qu’est-ce qu’on en a à foutre que le Donbass et la Crimée soient russes ou ukrainiens ? La Seine Saint-Denis (et pas qu’elle, hélas) n’est plus majoritairement française, et nos dirigeants s’en accommodent. Et ces salopards voudraient qu’on aille se faire tuer pour le Donbass ?

Ce n’est pas comme ça qu’on aura accès aux ressources naturelles russes, dont nous avons besoin pour prolonger encore un peu notre mode de vie. Au contraire, j’ai l’impression que les politiques menées par l’UE depuis 2014 accélèrent notre déclin.

C’est effectivement, comme dans bien le cas d’empire, la guerre de trop. Et la bataille de trop, comme le fut la bataille de la RC4 en Indochine.

On présume trop, de forces insuffisantes, et Zelensky parlait souvent en maitre. On l’avait contraint à faire la guerre, il fallait payer. En argent et en matériel, en attendant, des hommes. Seulement, il ne s’est pas aperçu que les temps avaient changé. Il avait joué contre Trump, qui, comme tout «nouveau» président, ne se sent pas engagé par les actes des précédents. Et comme tous les crasseux au pouvoir en ce moment, Zelensky ignore tout de l’histoire. Les USA fichent toujours le camp, et éliminent toujours leur «allié», quand il n’est plus utile. Il suffit que le coût humain ou matériel, et la lassitude, l’emporte.

Seul le réalisme est absent des médias, qui ne sont même plus digne du caniveau, mais de la fosse septique.

Les dirigeants européens, eux, se comportent en seconds zélés du régime américain, mais problème, seconds zélés du PRECEDENT régime américain, celui qui était immigrationniste, wokiste, belliciste. Seulement, Trump a compris, sans problèmes, que se saouler de mots et de narratives ne faisait pas gagner la guerre et que l’Ukraine, pour ses rednecks et hillbillys, L’Ukraine, ça coûte cher, il ne sait pas même où c’est, et ce sont ses fils qu’on risque d’y envoyer, parce que ce sont ces exclus qui fournissent encore les meilleures troupes. Les bouseux pauvres, sont nombreux dans l’armée, et depuis le wokisme, même cette petite promotion sociale lui était interdite.

Les dirigeants européens eux, sont pris dans la mélasse de leur mensonge, et comme Hitler dans son bunker, ne cherchent qu’à se prolonger le plus possible, sans voir qu’il n’y a plus d’espoir possible et qu’ils pourraient aller profiter, bien loin, de leur fortune mal acquise.

Macron a parlé, comme par hasard, de Roumanie et de Moldavie, deux pays en train de faiblir dans la voie européenne.

L’Allemagne aussi faiblit, de manière caricaturale. La RDA a voté AFD, la RFA, CDU-CSU.

Quand à la France, n’en parlons pas. La situation politique étant ce qu’elle est. En Allemagne, le FDP a disparu, SPD et verts bellicistes décroissent, et Die Linke a sauvé sa peau, pendant que BSW comme AFD sont en progression.

Bref, un monde en effondrement, où Trump, certainement un peu borgne, est roi chez les aveugles.

source : https://reseauinternational.net/

Commentaires via Facebook :