Le Togo envisage sérieusement de rejoindre l’Alliance des États du Sahel (AES), qui regroupe actuellement le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Selon le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, cette option est « envisageable ». Ce rapprochement potentiel, principalement motivé par des enjeux économiques, intervient dans un contexte marqué par la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin. Cette situation renforce l’importance stratégique du port de Lomé pour les échanges commerciaux des pays sahéliens enclavés.

En intégrant l’AES, le Togo pourrait consolider son rôle de hub commercial dans la région et sécuriser les corridors commerciaux vers le Niger, où l’insécurité reste un défi majeur. Cette adhésion pourrait également renforcer les positions économiques du pays tout en réaffirmant son engagement envers la souveraineté régionale.

Une dynamique souverainiste en perspective

L’AES est perçue comme une coalition souverainiste, cherchant à s’émanciper des influences extérieures, notamment françaises. Cette dynamique pourrait représenter un changement stratégique pour le Togo, traditionnellement attaché à la CEDEAO. Cependant, l’intégration à l’AES ne signifierait pas nécessairement une rupture totale avec la communauté ouest-africaine. Des divergences, telles que le débat sur la limitation des mandats, pourraient toutefois accentuer les tensions.

Quels enjeux pour le Togo ?

Rejoindre l’AES pourrait redéfinir le rôle du Togo au sein de l’espace sahélien. Si cette démarche offre des opportunités économiques et politiques, elle comporte également des risques en matière de sécurité et de relations diplomatiques. Tous les regards sont désormais tournés vers le président Faure Gnassingbé, dont la décision pourrait marquer un tournant historique pour le Togo et son positionnement régional.

Source: https://www.toutafrica.com/

