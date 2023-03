Lutte contre le terrorisme : Talon et Bazoum préfèrent les coopérations bilatérales aux grands ensembles

– Le président nigérien Mohamed Bazoum a entamé ce lundi, une visite de 48 heures au Bénin voisin à l’invitation de son homologue Patrice Talon

La lutte contre le terrorisme dans la région de l’Afrique de l’Ouest doit d’abord passer par les coopérations d’Etat à Etat. C’est le point de vue des Présidents Patrice Talon et Mohamed Bazoum. Les deux Chefs d’Etat l’ont expliqué lors d’une conférence de presse conjointe animée, lundi, au palais présidentiel de Cotonou.

« Le Bénin et le Niger sont partie prenante de l’initiative d’Accra, mais cela ne devait pas nous empêcher de développer une coopération bilatérale. Quand l’équipe est trop grande, il peut y avoir des lourdeurs, » a commenté le Président Talon.

Le Chef de l’Etat béninois a indiqué que la coopération militaire entre le Bénin et le Niger marche bien et qu’il n’est pas question d’y renoncer au profit de l’Initiative d’Accra. « Nous maintenons la dynamique bilatérale que nous allons intégrer dans la dynamique de l’Initiative d’Accra, » a ajouté Patrice Talon.

Son hôte, le Président Mohamed Bazoum pense la même chose. Se basant sur son expérience de la Force conjointe du G5 Sahel, il déclare qu’il est très difficile de mener des opérations militaires coordonnées rassemblant les armées de plusieurs pays.

La preuve selon lui, c’est que le bilan de la force conjointe des Etats sahéliens n’a pas été à la hauteur des attentes. « L’Initiative d’Accra peut être confrontée aux mêmes risques, » conseille-t-il. Mohamed Bazoum recommande que chaque pays renforce les capacités de ses forces de défense et de sécurité. Il estime qu’il « faut aussi privilégier les choses qui sont plus facilement réalisables, c’est-à-dire des opérations coordonnées à la frontière entre les pays de façon plutôt bilatérale ».

Le Président Bazoum informe aussi que des militaires nigériens seront bientôt déployés à la frontière entre les deux pays, pour sécuriser « le corridor du Bénin qui est vital pour le Niger ». Le Niger étant un pays sans accès à la mer, une bonne partie de ses marchandises transite par le Port autonome de Cotonou.

Depuis juillet 2022, Cotonou et Niamey sont liés par un accord de coopération militaire qui vise à « mener une lutte commune contre le terrorisme ».

Les deux pays sont également membres de l’Initiative d’Accra, mécanisme qui a été lancé en 2017 avec pour objectif de prévenir l’expansion de la menace terroriste vers les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest. Elle a été initiée par le Bénin, le Togo, le Ghana, le Burkina et la Côte d’Ivoire. Le Mali, le Niger et le Nigéria y sont également associés en qualité de membres observateurs.

** « Le Pétrole du Niger est le Pétrole du Bénin »

La visite de 48 heures du Président nigérien au Bénin a également un fort côté économique. Avec sa délégation, le président Bazoum a visité la Station Terminale du Pipeline Export Niger-Bénin (Penb). Cette infrastructure en construction est un projet d’environ 2000 kilomètres de pipeline entre les deux pays, dont 684 kilomètres du côté béninois. Les travaux lancés en mai 2021 sont prévus pour s’achever en 2023. Le Penb permettra d’augmenter sensiblement la production de pétrole brut du Niger qui passera de 20 mille barils/jour à 110 mille.

Lors de la conférence de presse, le Président nigérien a salué la bonne coopération entre Cotonou et Niamey autour de ce projet. Il a mentionné que cette infrastructure va aussi permettre au Bénin de bénéficier du pétrole du Niger. « Le pétrole du Niger est devenu le pétrole du Bénin. Demandez au Président Talon et son ministre des finances si le pétrole du Niger ne sera pas le pétrole du Bénin ? » s’est exclamé Mohamed Bazoum, qui rappelle que le pipeline qui traverse le territoire béninois du nord au sud permettra à l’Etat de collecter des taxes.

En plus de la Station Terminale du Pipeline Export Niger-Bénin, la délégation du président nigérien, effectuera aussi des visites au Port Autonome de Cotonou et à la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Cette zone économique, nouvellement ouverte à environ 30 kilomètres de Cotonou, regroupe des industries et sociétés de transformation et de production.

