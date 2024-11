Notre pays compte 1.719 élèves dont les autorités de la Transition accordent une attention toute particulière

Le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a respecté, hier au palais de Koulouba, une tradition républicaine bien établie dans notre pays en commémorant la Journée nationale des élèves, célébrée chaque 31 octobre. C’était en présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, du président du Conseil national de Transition (CNT), du Général de corps d’armée Malick Diaw et de plusieurs membres du gouvernement dont la ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel Assa Badiallo Touré. L’on notait également la présence de la directrice générale de l’Office national des élèves en République du Mali (Onapuma), Mme Koné Sissi Odile Dakouo.

Ces orphelins, marqués par la douleur d’avoir perdu leurs parents au service de la patrie, sont aussi les symboles d’un espoir indéfectible. «Ils sont le futur, la promesse d’un Mali fort, digne et souverain», a déclaré le ministre de la Santé et du Développement social. Ces enfants appartiennent à chacun d’entre nous. Leurs parents ont sacrifié leurs vies pour notre sécurité mais aussi pour que nous puissions aujourd’hui marcher la tête haute. En reconnaissance de ce sacrifice, l’État leur a consacré cette journée spéciale, instaurée par le décret n°2021-0579/PT-RM du 7 septembre 2021.

Cela est d’autant plus mérité que ces enfants incarnent à la fois la douleur et l’espoir de notre Nation. « Ils ne sont pas seuls. Ensemble, nous avons la responsabilité de leur offrir les meilleures chances d’un avenir brillant», a exhorté le Colonel Assa Badiallo Touré. Avant de remercier le chef de l’État pour son engagement constant en faveur de ces mômes. Un engagement marqué par l’offre des bus pour leur transport, des kits scolaires, des outils informatiques et la pose de la première pierre de leur futur site.

D’après la ministre, malgré des défis auxquels notre pays est confronté, les autorités veillent à ce que ces enfants bénéficient de tout le soutien nécessaire. «De plus, nous organisons régulièrement des activités ludiques et éducatives pour leur épanouissement comme en témoignent les vacances de 2024 qui ont rassemblé 750 élèves», a-t-elle souligné.

Selon la patronne du département en charge du Développement social, sur les 1.653 élèves, 159 sont sortis de la prise en charge et 1.272 sont encore dans le parcours scolaire. Elle a ensuite informé que ces derniers ont eu un taux de réussite de 57,73% au baccalauréat et 34,29% au Diplôme d’étude fondamentale (DEF). Parmi ces heureux candidats, cinq ont désormais poursuivi leurs études au Maroc, grâce au soutien du Président de la Transition et dix autres (nouveaux bacheliers) ont récemment obtenu des bourses d’études au Mali.

Le colonel Assa Badiallo Touré a saisi l’occasion pour inviter ces heureux candidats à se concentrer sur leurs études. «Vous êtes les futurs leaders de cette Nation… Vous avez les mêmes droits que tous les enfants et c’est à travers votre engagement scolaire que vous construisez l’avenir de ce pays», a-t-elle déclaré. Et de poursuivre : «La Nation vous porte dans son cœur et se souviendra toujours du sacrifice de vos parents.»

Grâce à un décret du chef de l’État, 225 nouveaux élèves rejoignent l’Onapuma cette année. Parmi ces nouveaux pupilles figure un enfant dont la mère a été tuée lors de l’attaque contre le bateau Tombouctou en septembre 2023. Rappelons qu’il ya deux catégories de pupilles de la République en l’occurrence les pupilles de la Nation et ceux de l’État. Les premiers sont des enfants dont les parents sont décédés au service de la Nation ou en service commandé ou encore suite à des catastrophes naturelles lorsque la responsabilité de l’État est établie par les tribunaux.

Les deuxièmes sont des enfants nés, soit de parents inconnus, soit de mères qui souffrent de maladie mentale ou condamnées à de lourdes peines privatives de liberté. La cérémonie a été marquée par la remise symbolique des cartes de pupilles et celles bancaires aux nouveaux pensionnaires de l’Onapuma.

Bébé DOUMBIA

