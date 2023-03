Moscou démasque le double jeu de l’UE envers l’Afrique sur les énergies fossiles

L’Europe importe “de plus en plus de gaz, de pétrole et de charbon d’Afrique, tout en demandant aux pays du continent de renoncer à ces sources d’énergie”, a déclaré le 28 mars Oleg Ozerov, chef du secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique et ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères.