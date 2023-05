Un groupe de pays “inamicaux” préconisent la formation de règles et normes internationales concernant l’eau. Cependant, les partenaires de la Russie, dont le Tadjikistan, le Kazakhstan, l’Inde et la Chine, estiment que la préservation des ressources est une tâche souveraine de chacun des États, a-t-il souligné.

Coopération avec l’Afrique

Par ailleurs, Moscou a soulevé, lors du forum de l’Onu, la nécessité d’un échange de technologies entre les pays industrialisés et en développement. Les technologies des pays occidentaux sont brevetées et donc inaccessibles gratuitement pour les pays plus pauvres qui en ont besoin. Or, pour l’Afrique, l’approvisionnement en eau des habitants et de l’agriculture, la qualité de l’eau sont des problèmes aigus.