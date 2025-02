NIAMEY, 9 février (Xinhua) — Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tiani, a signé samedi un décret portant création de la Commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales au Niger, a rapporté samedi soir la télévision nationale.

Cette commission a notamment pour mission d’élaborer les documents de référence pour l’animation et l’encadrement des débats, d’élaborer et de diffuser les directives à suivre dans la conduite des assises nationales, d’exploiter la synthèse des assises régionales et d’élaborer la méthodologie du déroulement des assises nationales.

Composée d’un président, de huit vice-présidents, de cinq rapporteurs généraux et de cinq sous-commissions thématiques, la commission devra également élaborer et mettre en œuvre un plan de communication avant, pendant et après les assises nationales, proposer un avant-projet de la charte de la Transition, formuler des recommandations et élaborer le rapport final des assises nationales. Fin

Source: https://french.news.cn/

