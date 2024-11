« Nous espérons que Trump tiendra sa promesse de mettre fin aux guerres d’Israël au Moyen-Orient » – Erdogan

Après la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, plusieurs dirigeants dans le monde espèrent qu’il mettra un terme aux guerres déclenchées par l’administration Biden. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé son espoir que Trump tiendrait ses promesses de mettre fin aux guerres d’Israël au Moyen-Orient.

Alors qu’il se trouvait dans un avion vers son pays après une visite en Hongrie, Erdogan a commenté l’arrivée au pouvoir de Trump aux Etats-Unis et les conséquences pour le Moyen-Orient. « Trump a promis de mettre fin aux conflits… Nous voulons que cette promesse soit tenue et qu’on dise à Israël d’arrêter », a-t-il déclaré.

Dans ses commentaires, le président turc a indiqué qu’il poursuivrait ses discussions avec Trump sur les développements au Moyen-Orient : « Nous avons travaillé avec Trump pendant son mandat précédent, malgré des divergences d’opinion parfois, mais le partenariat exemplaire entre nos deux pays n’est pas ouvert à la discussion. »

Le président turc a exprimé son optimisme quant à la réalisation d’une paix et d’un calme durables dans la région au cours du second mandat de Trump, notant les déclarations positives faites par Trump concernant la Turquie dans la période à venir et déclarant qu’il avait été invité à visiter la Turquie.

« La présidence de Trump aux États-Unis aura un impact considérable sur l’équilibre politique et militaire au Moyen-Orient. La suppression par Trump du soutien en matière d’armement fourni à Israël pourrait être un bon début pour mettre un terme à l’agression israélienne sur les territoires palestiniens et libanais », a indiqué Erdogan.

Depuis le 23 septembre, les forces d’occupation ont étendu la portée du génocide qu’elles commettent à Gaza depuis le 7 octobre 2023 à la plupart des régions du Liban, y compris la capitale Beyrouth, par des frappes aériennes d’une violence et d’une intensité sans précédent. Elles ont également commencé une invasion terrestre dans le sud, au mépris des avertissements internationaux et des résolutions de l’ONU.

L’armée d’occupation israélienne, soutenue par les États-Unis et l’Europe, poursuit son agression contre la bande de Gaza pour la deuxième année consécutive, avec ses avions bombardant des hôpitaux, des immeubles, des tours et des maisons de civils palestiniens, les détruisant au-dessus de leurs habitants. Elle empêche également l’entrée d’eau, de nourriture, de médicaments et de carburant.

L’agression a fait environ 146 000 morts et blessés parmi les Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, et plus de 10 000 seraient portés disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine qui a tué des dizaines d’enfants et de personnes âgées dans l’une des pires catastrophes humanitaires au monde .

Source: https://afriquemedia.tv/

