En marge de son premier déplacement de campagne, Emmanuel Macron a écarté l’idée d’un débat avec les autres candidats.

“Aucun président en fonction ne l’a fait”

“Pas équilibré”

Gabriel Attal a tenu évidemment le même discours sur France Inter: “Imaginez, dans un débat à douze candidats, avec une égalité de temps de parole. Vous avez un président sortant qui est au milieu et vous imaginez bien que vous aurez des candidats qui vont tous chercher leur moment de confrontation avec le président en l’interpellant. Il n’a pas de problème pour être interpellé, mais encore faut-il qu’il puisse répondre. Dans une émission, il y aura une heure cinquante d’interpellations et dix minutes pour y répondre. Ce ne serait pas un débat, mais un spectacle, une foire d’empoigne”, a-t-il justifié, rappelant que le président “aime le débat et cherche la confrontation d’idées” et que “jamais un président ne s’est autant mis face au débat”.