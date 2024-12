Le président a déclaré que l’avenir des bases de Moscou en Syrie n’est pas clair et dépendra des décisions des nouveaux dirigeants syriens.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors d’une conférence de presse le 19 décembre que les récents événements en Syrie ne constituent pas une défaite pour Moscou, confirmant qu’il prévoit bientôt de rencontrer le président syrien déchu Bachar al-Assad, qui a obtenu l’asile en Russie après la chute de Damas.

Il a également déclaré que l’avenir des bases militaires de Moscou en Syrie dépendra des décisions prises par les nouveaux dirigeants de la Syrie post-Assad.

«La Russie est intervenue militairement en Syrie pour empêcher l’émergence d’une entité terroriste dans ce pays», a déclaré Poutine, ajoutant que Moscou «a atteint ses objectifs en Syrie et [qu’elle] ne considère pas les événements comme une défaite pour [elle]».

L’armée russe est intervenue en Syrie en 2015, aidant les troupes syriennes et leurs alliés à surmonter l’État islamique, Al-Qaïda et d’autres groupes qui s’étaient emparés de vastes pans du pays. Les médias occidentaux ont présenté la chute de Damas comme un coup dur pour la Russie et l’Iran.

«Je n’ai pas encore vu le président Assad depuis son arrivée à Moscou, mais j’ai l’intention de le faire, je vais bien entendu lui parler», a ensuite déclaré Poutine à un journaliste américain. Il a ajouté qu’il prévoit de demander à Assad ce qu’est devenu Austin Tice, un journaliste américain porté disparu en Syrie depuis 2012, un an après le début de la guerre soutenue par les États-Unis contre le pays.

«Nous poserons également la question à ceux qui contrôlent la situation sur le terrain en Syrie», a déclaré le président russe.

Selon Poutine, Moscou a contribué à organiser l’évacuation de 4000 combattants soutenus par l’Iran de la Syrie vers Téhéran. «Une partie des forces affiliées à l’Iran est partie pour le Liban et une autre pour l’Irak», a-t-il ajouté. Les troupes de l’armée arabe syrienne (AAS) ont également été évacuées vers l’Irak lorsque Damas est tombée aux mains des groupes extrémistes le 8 décembre.

Les préparatifs en vue du retour de plus de 2000 soldats de l’armée syrienne dans leur pays, de leur plein gré, sont en cours, selon Sputnik.

Le président russe a ensuite indiqué que Moscou a proposé d’utiliser sa base aérienne de Hmeimim en Syrie pour acheminer de l’aide à travers le pays. «Cela a été approuvé».

«Nous ne savons pas à quel point nous aurons encore besoin de nos bases en Syrie et de ce qu’elles peuvent nous offrir. Nous réfléchirons à l’avenir de nos bases en fonction des mesures prises par les autorités actuelles en Syrie», a-t-il ajouté.

La Russie a réduit sa présence en Syrie, mais ne s’en est pas retirée, selon des sources citées par Reuters le 14 décembre. Ses deux principales bases dans le pays, la base aérienne de Hmeimim à Lattaquié et la base navale de Tartous, restent occupées.

La nouvelle autorité de transition en Syrie, désignée par le groupe extrémiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS), a déclaré que les troupes russes n’ont pas leur place dans le pays, appelant Moscou à reconsidérer sa présence.

«Je pense que la Russie devrait reconsidérer sa présence et ses intérêts sur le territoire syrien. Leurs intérêts étaient liés au régime criminel d’Assad. Ils peuvent reconsidérer leur position et prendre des initiatives pour tendre la main à la nouvelle administration et montrer leur absence d’animosité envers le peuple syrien, ajoutant que l’ère du régime Assad est enfin terminée», a déclaré Obeida Arnaout, le porte-parole du nouveau gouvernement, en début de semaine.

Selon des images satellites récemment publiées, la Russie a transféré de grandes quantités d’équipements en Syrie.

La semaine dernière, la Russie a déclaré avoir établi des contacts avec les nouvelles autorités de Damas.

Damas est tombée tôt le 8 décembre, après une offensive éclair de 11 jours menée par HTS – anciennement connu sous le nom de Front Nosra d’Al-Qaïda – et un ensemble de groupes extrémistes soutenus par la Turquie avec des dizaines d’ex-commandants de l’État islamique dans leurs rangs, sous le nom d’Armée nationale syrienne (ANS).

Les troupes syriennes se sont retirées à plusieurs reprises de villes clés au cours de l’offensive, n’opposant que peu ou pas de résistance aux extrémistes jusqu’à la chute de la capitale.

Assad a fait sa première déclaration sur les événements le 16 décembre.

Source: https://reseauinternational.net/

