– Lors de son allocution de bienvenue aux participants et invités du Forum économique et humanitaire russo-africain à Saint-Pétersbourg.

Le président russe Vladimir Poutine a confirmé mercredi que son pays cherchait à développer la coopération avec les pays africains, notamment en matière de lutte contre la pauvreté, de garantie de la sécurité alimentaire et de crise climatique.

Poutine a déclaré, dans son discours de bienvenue adressé aux participants et aux invités du Forum économique et humanitaire russo-africain à Pétersbourg, que “la coopération avec l’Afrique a atteint un nouveau niveau ces dernières années, soulignant que la Russie a l’intention de la développer pour booster le commerce et l’investissement et travailler ensemble pour résoudre les problèmes, y compris la lutte contre la pauvreté, la garantie de la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique.”

“Nous continuerons évidemment d’aider nos partenaires africains par tous les moyens possibles à renforcer la souveraineté nationale et culturelle de leurs pays et à développer leur participation à la résolution des problèmes régionaux et internationaux. L’Afrique est devenue aujourd’hui l’un des pôles du monde multipolaire”, a-t-il déclaré.

Le leader russe a ajouté que son pays soutient les aspirations des pays africains à la stabilité et aux progrès sociaux et économiques.

A rappeler que saint-Pétersbourg accueille le deuxième sommet et forum économique et humanitaire “Russie – Afrique” les 27 et 28 juillet.

*Traduit de l’arabe par Wejden Jlassi

Source: https://www.aa.com.tr/fr

