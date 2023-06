1 Président Tshisekedi :

Je pense d’abord que la Chine, c’est plus d’un milliard d’individus. Ce n’est pas tous les pays du monde qui peuvent compter plus d’un milliard d’habitants. Et réussir à sécuriser toutes ces âmes, réussir à leur garantir une sécurité alimentaire, une éducation, une santé, ce sont des défis énormes qu’aucun ou que pas grand nombre de pays peuvent se targuer de réaliser. Donc avant de juger la Chine, il faut d’abord vivre sa réalité et moi, je ne suis pas de ceux qui vont condamner quoi que ce soit en Chine. Parce que d’abord je suis contre l’ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat, et parce qu’en plus, j’admire cette œuvre que la Chine a réalisée en relevant tous ces défis que j’ai notés. Donc je ne serais pas de ceux qui vont juger cela, et au contraire, je dirais même que nous devrions nous inspirer de ce qu’a fait la Chine, établir des liens d’amitié, parce qu’entre amis, on peut se dire des choses, même les plus désagréables, au lieu de condamner la Chine, de la mettre à l’index, il faut lui poser des problèmes lorsqu’il y a problèmes à poser, et entendre aussi ses explications, et non pas la mettre à l’index, la condamner comme si elle n’avait pas le droit de s’expliquer. Donc je suis de ceux qui respectent ce qui s’est passé dans ce pays et qui se passe. Je suis convaincu qu’il faudra compter avec la Chine dans les années à venir.

2 Président Tshisekedi :

Je vous ai parlé des cinquante ans d’amitié qui existent déjà entre nos deux pays. Nous avons fait un bilan intermédiaire de ces cinquante ans d’amitié en regardant en face les problèmes qui touchent aux intérêts de nos deux pays, mais également, car nous vivons dans un monde globalisé aujourd’hui, les problèmes qui touchent au monde. C’est en analysant tout cela que nous avons ressenti le besoin de relever le niveau de notre partenariat pour le rendre stratégique et global.

Aujourd’hui, je vous donne un exemple, nous faisons face, le monde fait face à la problématique du réchauffement du climat. C’est un problème qui touche tous les pays aujourd’hui, on le voit par les catastrophes naturelles, il n’y a aucun pays au monde qui est épargné. Le Congo se définit comme un « pays-solution » car grâce à son massif forestier, il capte le carbone dans l’atmosphère et il constitue aujourd’hui le premier poumon, on est passé devant l’Amazonie, le premier poumon de la planète. Ce sont des atouts qui peuvent contribuer à lutter contre le réchauffement climatique.

Nous avons des minerais stratégiques aujourd’hui qui rentrent dans le procédé pour fabriquer des batteries électriques. Ces batteries électriques, c’est de l’énergie renouvelable, c’est la transition écologique, et la République démocratique du Congo a des atouts et des réponses.

Et de l’autre côté, la Chine a l’expertise, a les ressources, et mis ensemble, ces deux pays peuvent apporter des solutions au monde.

Donc voilà le genre de partenariat que nous avons étudié et que nous avons décidé de relever pare qu’il peut produire de très très bonne chose pour le monde entier.

3 Président Tshisekedi :

Permettez-moi d’abord de parler des points qui me sont importants dans ce qui a été dit. Il y a tout d’abord la paix et la sécurité. Je remercie la Chine d’avoir été sensible au besoin de paix et de sécurité en République démocratique du Congo. Je vous ai parlé de cette agression barbare et vile dont nous sommes victimes, laquelle paix et sécurité va amener la stabilité, et donc une atmosphère propice aux affaires, aux investissements.

Ensuite, les points que je trouve très importants ici sont ceux qui concernent l’éducation, la santé et l’agriculture, parce que c’est avec le peuple congolais que nous allons développer le Congo. Il faut que le peuple soit éduqué, il faut que le peuple soit en bonne santé, et il faut que le peuple soit bien nourri. La sécurité alimentaire, c’est important.

Ensuite il y a l’environnement, dans lequel nous vivons, que nous devons conserver pour un monde meilleur.

Et enfin, vous avez parlé de l’industrialisation, donc le domaine dans lequel nous avons le plus travaillé avec la Chine, dans lequel la Chine a beaucoup investi, les entreprises chinoises ont beaucoup investi, qui font d’ailleurs de la Chine le premier investisseur dans la RD du Congo, ma vision a été de dire que nous avons envie maintenant de cesser d’être ou de cesser de servir de terre d’extraction uniquement. Aujourd’hui, il est plus que temps de transformer les minerais qu’on extrait dans notre pays en RD du Congo. Cela va donner une certaine valeur ajoutée et surtout créer de la richesse en RD du Congo et de l’emploi. Et la Chine a là aussi accepté de nous accompagner dans ce que nous avons appelé « l’industrialisation de la RD du Congo ». Evidemment, l’industrialisation s’accompagne des infrastructures, de la construction d’infrastructures, et aussi de l’énergie. Ce sont deux grands défis que nous voulons relever dans les dix années qui viennent, et la Chine s’est positionnée pour nous accompagner, ce qui fait que nous pouvons dire que notre coopération, notre partenariat, ne pourra être que gagnant-gagnant à l’avenir. Ainsi, nous pourrons corriger les erreurs du passé.

4 Président Tshisekedi :

D’abord, ce partenariat, cette coopération c’est très important pour nous parce que nous Congolais, disons-le clairement, avons un grand retard par rapport aux autres médias. Nous avons un grand retard à combler, la modernisation n’est pas encore passée par la RD du Congo dans le domaine médiatique. Et là je parle à la fois d’équipements, de technologies, mais également de formation. Nous en avons besoin. Et ce partenariat avec le principal média chinois étatique va nous aider à rehausser le niveau de nos médias en RD du Congo.

Cette coopération Sud-Sud c’est pour nous aussi une nécessité parce que nous avons aussi besoin de promouvoir nos cultures. Aujourd’hui, il y a aussi une sorte de bataille culturelle, chacun voulant je ne dirais pas imposer, mais positionner sa culture, et nous en Afrique, une des choses à laquelle nous tenons, mais que nous n’arrivons toujours pas à imposer, c’est la culture.

Je crois que de l’échange entre ces médias Sud-Sud va sortir quelque chose de positif de ce côté-là et tout le monde sait que l’identité des peuples, c’est la culture, qu’elle se base sur la culture, et nous avons besoin de ce genre d’échanges pour promouvoir notre culture.

5 Président Tshisekedi :

De toutes ces initiatives, je pense que ce sont des initiatives qui vont énormément aider la RD du Congo particulièrement, mais en général l’Afrique. Nous sommes confrontés à des défis sécuritaires. J’ai parlé de mon pays mais il n’y a pas que mon pays, presque toute l’Afrique est parsemée dans ses sous-régions de conflits qui freinent le développement, parce que ça aussi, c’est une initiative que j’ai trouvée très intéressante du président Xi Jinping, et donc nous avons besoin que la Chine nous accompagne comme je l’ai dit dans la recherche de la paix avec sa position au niveau du Conseil de sécurité, mais également dans le développement, et là, elle est déjà très active sur le continent africain en investissant dans les projets d’infrastructure. Il n’y a pas de développement sans infrastructures, et donc ce sont des initiatives qui ne sont qu’à encourager, le but ici étant d’aller dans des partenariats gagnant-gagnant, la Chine venant investir pour évidemment en tirer profit, et l’Afrique aussi devrait en ressortir satisfaite, d’autant plus que nous sommes aujourd’hui en Afrique en train de vivre la réalité de la zone de libre-échange continentale. Et donc, si cela se passe très très bien, l’Afrique va devenir le plus important marché commercial du monde, avec plus de deux milliards d’individus. Et donc la Chine se positionne à mon avis de manière intéressante parce qu’elle investit à la réalisation de ce marché commun, et demain, elle sera sûrement l’un des partenaires les plus privilégiés par rapport à ce marché en construction, donc je trouve que la vision du président Xi Jinping est remarquable, elle est même futuriste. C’est quelqu’un qui a eu la bonne approche et c’est sûr que les retombées qui en découleront seront positives et rejailliront de manière positive sur la Chine.

Source: https://francais.cgtn.com/

