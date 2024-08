Depuis l’annonce du retrait de Joe Biden, l’ancien président républicain s’enlise dans une campagne laborieuse, marquée par les doutes vis à vis de son colistier désigné, J.D Vance.

Donald Trump a annoncé jeudi qu’il allait organiser un point presse depuis sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride, alors que son adversaire démocrate Kamala Harris monte en puissance dans les sondages.

“Je ferai un point presse général à 14H00 (18H00 GMT) à Mar-a-Lago, Palm Beach. Merci!”, a simplement écrit le républicain sur son réseau Truth Social.

La situation dans laquelle il se trouve était encore inimaginable il y a quelques semaines, quand le républicain a frôlé la mort après une tentative d’assassinat et uni son parti derrière lui.

Nouvelle donne

Mais le retrait de dernière minute de Joe Biden et l’entrée en lice de la vice-présidente Kamala Harris ont rebattu les cartes d’une campagne électorale pas comme les autres et, dernièrement, c’est la candidate démocrate qui voit sa candidature prendre de l’envergure. Dans les sondages, elle a rejoint voire dépassé l’ancien président républicain, là où Joe Biden accusait systématiquement du retard. Et les récoltes de fonds, elles, s’envolent.

Alors, selon la presse américaine, Donald Trump s’agace auprès de son entourage de ce nouvel élan démocrate et de la couverture médiatique que le parti bénéficie.

“C’est injuste que je l’ai battu et que je doive maintenant la battre aussi” , a-t-il lancé à un proche lors d’un appel, selon le Washington Post, faisant référence à Joe Biden et Kamala Harris. Certains républicains et donateurs ont commencé à faire part de leurs préoccupations à l’ancien président.

Sa campagne électorale s’enlise, notamment à cause de J.D. Vance, qu’il a choisi pour devenir vice-président s’il était élu.

Le sénateur de 40 ans a vu sa cote de popularité dégringoler ces dernières semaines en raison de la résurgence de plusieurs vidéos qui ont fait polémique.

Dans l’une d’elles, l’ancien auteur à succès se moque des “femmes à chats malheureuses”, en référence aux personnes choisissant de vivre sans partenaire ou enfant.

Des propos aussitôt critiqués par de nombreux Américains.

