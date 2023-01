Pour le comédien Omar Sy, il est surprenant que les Français se sentent plus affectés par le conflit en Ukraine que par d’autres, davantage éloignés. Dans son nouveau film, il incarne un tirailleur sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Voici son commentaire pour Le Parisien.

À l’occasion de la sortie du film Tirailleurs, le 4 janvier, consacré à la participation des soldats sénégalais à la Première Guerre mondiale, Omar Sy s’est exprimé sur les conflits mondiaux et leur perception en Europe.

Dans son interview au Parisien, le comédien évoque le destin de ces personnes. Sur les 180.000 tirailleurs sénégalais engagés dans la guerre, 30.000 ont été tués, d’après les estimations. Dans le film, Omar Sy joue le rôle d’un père envoyé avec son fils à Verdun en 1917.

“Ces récits-là vont sortir de sous le tapis”, dit-il. Selon lui, les choses bougent désormais “vers la réconciliation”.

“Je me sens menacé de la même manière”

L’acteur a également commenté le conflit armé qui se déroule en Ukraine. Il se dit surpris qu’il touche les gens plus que ceux en cours en Afrique.

“Ça veut dire que quand c’est en Afrique vous êtes moins atteints?” “Quand c’est loin, on se dit que ‘là-bas, ce sont des sauvages, nous, on ne fait plus ça’. Comme le Covid, au début, on a dit: ‘c’est que les Chinois'”.

La star assure: “Moi, je me sens menacé de la même manière quand c’est en Iran, ou en Ukraine. Une guerre, c’est l’humanité qui sombre, même quand c’est à l’autre bout du monde”.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

