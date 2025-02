RDC : appel urgent à l’aide militaire tchadienne pour contrer le M23

Depuis sa réapparition en 2022, le Mouvement du 23 mars (M23) a intensifié ses offensives dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), menaçant la stabilité régionale. En janvier 2025, ce groupe armé a lancé une avancée fulgurante, s’emparant des villes de Goma et de Bukavu. Cette situation a forcé des centaines de milliers de civils à fuir, aggravant une crise humanitaire déjà critique. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir activement ces rebelles, ce que Kigali rejette catégoriquement. Face à la montée en puissance du M23 et à l’incapacité des forces nationales à contenir l’offensive, Kinshasa cherche à renforcer ses capacités militaires en sollicitant l’appui de partenaires africains, notamment le Tchad.

Le 18 février 2025, Didier Mazenga, représentant spécial du président Félix Tshisekedi, s’est rendu à N’Djamena pour rencontrer le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. L’objectif de cette rencontre était d’obtenir une « aide militaire sous toute forme » afin de contrer la progression du M23. Dans le même temps, Kinshasa a multiplié les pressions diplomatiques et économiques contre le Rwanda. Le gouvernement congolais a interpellé les clubs du Paris Saint-Germain, d’Arsenal et du Bayern Munich pour qu’ils mettent fin à leurs partenariats avec le programme « Visit Rwanda », qu’il qualifie de « sponsoring entaché de sang ». De plus, la RDC a demandé à la NBA de cesser les contrats liant la Basketball Africa League (BAL) à des entreprises rwandaises, telles que « Visit Rwanda » et « Rwandair », en raison de l’occupation militaire de certaines régions de l’est du pays par des troupes supposées rwandaises.

Les agissements du M23 ont également suscité l’inquiétude de la communauté internationale, en raison des multiples violations des droits de l’homme qui lui sont attribuées. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a dénoncé des exactions, notamment l’exécution sommaire de trois enfants à Bukavu. D’autres attaques ciblées contre des infrastructures civiles, telles que des hôpitaux et des entrepôts humanitaires, ont été signalées. Kinshasa appelle à une réaction ferme de la communauté internationale et exige le retrait immédiat du M23 des zones occupées. De son côté, le Rwanda continue de nier toute implication dans ce conflit, affirmant ne pas soutenir les rebelles et rejetant les accusations portées contre lui.

Source: https://lanouvelletribune.info/

