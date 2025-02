Le 8 février 2025, lors du sommet EAC-SADC à Dar es Salaam, le président rwandais Paul Kagame a rejeté les accusations de la RDC et imputé l’escalade des tensions à Kinshasa, appelant à des actions concrètes pour résoudre la crise sécuritaire dans l’est de la RDC.

Le sommet conjoint de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), qui s’est tenu à Dar es Salaam le 8 février 2025, a été marqué par une déclaration percutante du président rwandais, Paul Kagame. Lors des discussions sur la crise sécuritaire dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), Kagame a directement imputé l’escalade des tensions à Kinshasa.

Kagame a rejeté toute responsabilité du Rwanda dans les accusations formulées par la RDC. Il a dénoncé une stratégie délibérée de Kinshasa, cherchant à impliquer Kigali dans un conflit qu’il considère comme ne relevant pas de son pays.

« Personne ne peut nous dire de la fermer »

Face aux accusations congolaises, Kagame a exprimé son mécontentement, affirmant qu’il était inacceptable que la RDC tente de faire taire le Rwanda alors qu’elle alimentait une crise de sécurité contre lui. « Personne ne peut nous dire de la fermer », a-t-il martelé, soulignant que le Rwanda avait multiplié les appels au dialogue sans réponse de la part des autorités congolaises.

« Nous supplions la RDC et ses dirigeants depuis longtemps. Nous avons partagé nos problèmes et demandé à la RDC de les aborder, et ils ont refusé », a-t-il ajouté.

Une guerre aux racines ethniques selon Kagame

Kagame a insisté sur le fait que la crise actuelle en RDC était profondément ancrée dans des tensions ethniques anciennes, exacerbées par des politiques de marginalisation. Il a averti que cette situation pourrait avoir de graves répercussions à l’échelle régionale et souligné que le Rwanda ne pouvait pas rester passif face à cette évolution.

« Ce qui se passe là-bas, c’est une guerre ethnique qui se prépare depuis longtemps, déniant les droits des gens et attaquant ensuite le Rwanda. Vous devez reconnaître les droits des gens et faire un pas pour résoudre le problème », a-t-il expliqué.

Le président rwandais a également rejeté toute responsabilité dans le conflit, soulignant que la RDC en était le principal instigateur. « Cette guerre a été déclenchée par la RDC et non par le Rwanda. Elle a été imposée sur nous et on nous a demandé de l’assumer. Nous ne pouvons pas l’accepter », a-t-il déclaré.

Des résolutions pour restaurer la stabilité

Malgré ces tensions, le sommet a permis d’adopter plusieurs résolutions visant à restaurer la stabilité dans l’est de la RDC. Les chefs d’État présents ont exigé un cessez-le-feu immédiat, la réouverture de l’aéroport de Goma et la reprise des négociations avec toutes les parties, y compris le groupe rebelle M23.

Une réunion des chefs des forces de défense de l’EAC et de la SADC est prévue dans les cinq jours pour élaborer des stratégies de sécurisation de la région et de facilitation de l’aide humanitaire. Le sommet a également insisté sur la nécessité de neutraliser les FDLR et d’établir un plan de retrait des forces armées étrangères non invitées du territoire congolais.

Kagame appelle à des solutions concrètes

Kagame a averti contre l’inefficacité des rencontres diplomatiques qui ne débouchent pas sur des actions concrètes. Il a exhorté les participants à ne pas se contenter de discussions stériles et à œuvrer activement pour des solutions durables.

« Ne nous contentons pas d’une autre réunion comme celle que nous avons eue. Utilisons cette rencontre de manière à prendre en compte sérieusement toutes ces questions et trouvons une solution durable », a-t-il conclu.

Les tensions entre Kigali et Kinshasa demeurent vives, alimentées par des affrontements armés et des accusations mutuelles de soutien à des groupes rebelles. Bien que des engagements aient été pris lors du sommet, leur mise en œuvre reste incertaine, compte tenu des divergences profondes entre les deux pays.

AC/APA

Source: https://fr.apanews.net/

