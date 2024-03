“On va vers celui qui nous respecte, on va vers celui qui s’intalle avec nous, on va vers celui qui nous dit comment on peut nous aider et sans entrer dans quoi que ce soit. Quand on rend visite à quelqu’un, on reste poli dans son salon. On ne regarde pas de gauche à droite jusqu’à aller se prononcer sur le comportement de ses enfants ou même à choisir qui va être chef de famille “, indiquedirecteur de publication du journal malien L’Élite, sur le choix des pays africains de coopérer avec la Russie mentionné par Vladimir Poutine.