Sénégal: fin des bases militaires étrangères dès 2025 (officiel)

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé, dans son message de nouvel an, une série de réformes importantes pour 2025, dont la fin des présences militaires étrangères au Sénégal et le renforcement de la lutte contre la corruption, tout en appelant à l’unité nationale.

« J’ai instruit le Ministre des forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal, dès 2025 », a déclaré le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye à l’occasion de son discours à la nation.

Sur le plan de la gouvernance, le Président Faye a annoncé que « quatre lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront soumises à la représentation nationale », relativement à « la protection des lanceurs d’alerte, la réforme de l’organe de lutte contre la corruption, l’accès à l’information et la déclaration de patrimoine ».

M. Faye a précisé que la déclaration de patrimoine « sera généralisée à tous les agents de la fonction publique, sans exception, ainsi qu’à tous les postes électifs ou nominatifs impliquant une gestion budgétaire ».

Dans un souci de transparence, le président a également annoncé le lancement au « premier trimestre de 2025 » de la plateforme « Ligeeyal sa reew » (Au service de son pays) , permettant « à chaque Sénégalais, d’ici comme de la diaspora, de déposer sa candidature aux postes publics en compétition ».

Concernant la gestion des ressources naturelles, il a évoqué « un nouveau décret organisant le Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz (COS-PETROGAZ) pour y donner plus de place à l’opposition, à la société civile, aux syndicats et à l’ordre national des experts ».

Le Président sénégalais a également abordé la question mémorielle, annonçant une enquête sur « les événements survenus entre mars 2021 et février 2024 », précisant qu’il ne s’agira pas « d’une revanche à prendre, mais d’une justice à rendre aux victimes et à leurs familles ».

Pour la région de la Casamance, M. Faye a annoncé le lancement du « Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) » visant à « accompagner le retour des populations déplacées et soutenir le processus de paix ».

Enfin, le dirigeant sénégalais a exprimé sa « préoccupation quant à la montée du communautarisme et des discours de haine » dans les médias et les réseaux sociaux, appelant à préserver « la cohésion sociale et la stabilité qui sont l’âme même de notre Nation ».

