Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA titrent principalement sur la condamnation en appel qui compromet la participation de l’opposant Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024 au moment où la principale coalition de l’opposition, Yewwi Askan Wi (YAW, libérer le peuple), entre dans une zone de turbulence suite à l’appel au dialogue du président Macky Sall.

Sud Quotidien rapporte que « la Cour d’appel corse l’addition » dans le jugement en appel de l’affaire en diffamation entre l’opposant Ousmane Sonko et le ministre Mame Mbaye Niang. Elle a « corsé la peine des deux mois avec sursis retenue contre le maire de Ziguinchor (sud) » en première instance, condamnant désormais M. Sonko à six mois avec sursis. En plus de la diffamation, souligne le journal, la cour a retenu « le délit d’injures publiques qui avait été écarté en première instance mais aussi ordonné la contrainte par corps au maximum et la publication de cette décision dans cinq organes de presse ».

Avec ce verdict de la Cour d’appel, Le Soleil indique que « l’éligibilité de Sonko est menacée ». Le quotidien national interroge le juriste Mbaye Thiam pour comprendre les dernières cartes à la disposition de l’opposant arrivé troisième à la dernière élection présidentielle avec plus de 15% des suffrages. « Si Sonko ne se pourvoit pas en cassation, il ne prendra pas part à la présidentielle », a précisé le spécialiste.

« Un avenir en pointillés » se présente donc pour Ousmane Sonko même si « sa défense va se pourvoir en cassation », affirme Walf Quotidien. « Les avocats de la défense ne comptent pas croiser les bras face à cette décision qui impacte la carrière politique de leur client. Ils ont décidé de poursuivre la bataille devant la Cour suprême. Ils vont se réunir bientôt, confient des sources, pour tirer les leçons. Après cela, informe une voix autorisée, ils interjettent un pourvoi en cassation », explique le journal.

Le Quotidien estime que la coalition Yewwi Askan Wi (YAW, libérer le peuple) est « dans la tourmente » avec la condamnation de Sonko et la sortie « incendiaire » du maire de Dakar, Barthélémy Dias, sur les leaders de la principale formation de l’opposition « qui refusent le dialogue avec Macky » Sall. Le poulain de Khalifa Sall « met YAW devant ses responsabilités » parce qu’ils « n’accepteront pas la diabolisation ».

L’Observateur note que « Barth fonce sur Sonko cent sommations », considérant que ce qu’Ousmane Sonko « a dit sur le dialogue n’est ni sérieux ni gentil encore moins responsable ». Dans une déclaration diffusée dimanche 7 mai sur les réseaux sociaux, ce dernier a fait savoir qu’il n’est pas un homme de compromissions. « Nous n’accepterons pas d’être diabolisés. Je vais me battre et si les gens insistent, je reviendrai à la charge autrement », a menacé le maire de Dakar qui semble remonté contre son homologue de la mairie de Ziguinchor (sud).

ODL/ac/APA