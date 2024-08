Situé à 159 km de l’aéroport Zhangiajie Hehua, lui-même situé à trois heures de vol de Beijing (Pékin), le village de Shibadong autrefois pauvre est désormais très célèbre par sa beauté et son succès dans la lutte contre la pauvreté en Chine.

Des montagnes entremêlées par des routes goudronnées, des arbres verdoyants, l’humidité, des rochers. Shibadong les englobe et impressionne par ses routes goudronnées qui démontrent que la nature résiste peu à la volonté et aux désirs de l’homme.

Cet endroit pittoresque, à l’ouest de la province du Hunan, également connu sous le nom « Xiangxi», est rentré à jamais dans l’immense histoire de la République populaire de Chine. Par-dessus sa nature paradisiaque, il est très célèbre pour sa transformation pendant la dernière décennie. Il est, en effet, le haut lieu où l’initiative chinoise de «la réduction ciblée de la pauvreté» a été lancée pour la première fois. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, s’y était rendu en 2013 à cet effet.

Shibadong, habité par l’ethnie Miao, comprend quatre camps naturels. Il s’agit du camp de Lizi, du camp de Zhuzi, du camp de Feichong et du camp de Dangrong. Il combine l’industrie, l’agriculture et le tourisme. Il a développé le tourisme culturel rouge, vert et de mœurs folkloriques et explore une voie de revitalisation rurale culturelle et touristique reproductible.

Il a accueilli un total de 838 000 touristes et réalisé les recettes touristiques de près de 20 millions de yuans en 2023, selon les statistiques fournies par les autorités locales. Malgré la modernisation rapide, le village conserve l’architecture caractéristique des Miao avec les maisons en bois bien proportionnées, rangées après rangées, situées au sommet de la montagne, entourées de montagnes verdoyantes, avec le paysage pittoresque.

Dans le majestueux Camp de Lizi, une industrie de broderie Miao, connue comme «épopée Miao portée sur le corps», s’est développée. L’on y trouve différents motifs reflétant l’histoire et la vision du monde du peuple Miao.

Cette industrie de broderie est, selon des officiels et habitants locaux, devenue un secteur important permettant aux villageois de Shibadong de se débarrasser de la pauvreté et de devenir riches. L’unité est alimentée et gérée par des coopératives, qui ont réussi à faire sortir en 2018 leur broderie des montagnes pour l’exporter dans le monde le long de la nouvelle route de la soie.

L’agriculture et l’élevage en avant-garde

Au village de Shibadong, d’autres secteurs d’activités ont été développés dont la plantation de fruits, l’eau de source de montagne, le thé d’or et les séjours touristiques chez l’habitant, etc. Une variété de fruits dénommée kiwi a été développée et se commercialise dans tout le pays via le commerce électronique, avec un dividende moyen de près de 800 yuans par foyer et par an.

En 2016, le village a officiellement mis fin à l’extrême pauvreté avec, selon les chiffres officiels, tous ses 533 villageois pauvres de 136 familles sorties de la pauvreté. Son revenu net par habitat des villageois a atteint 18,369 yuans en 2020, soit onze fois qu’en 2013 en plus de son revenu économique collectif de 1,8 million de yuans.

Toujours dans ces contrées de Hunan, l’agriculture et l’élevage occupent une place importante. Par exemple, la société Wulong Agricultural Developpment possède son champ de thé et son usine de production. L’entreprise Denong Livestock Group est aussi un exemple de réussite en matière de la production de la viande. Elle possède des pâturages, l’abattage, des unités de conservation et transformation de la viande. Selon son manager, la société peut faire un chiffre d’affaires de 90 millions de yuans par an.

Près de 100 millions de personnes sorties de la pauvreté

Changputang, un village situé dans la même province et habité par les minorités ethniques dont les Tujia, est un autre modèle de la lutte contre la pauvreté. Dix ans après une visite en 2013 du président Xi Jingping, il possède actuellement de vastes superficies de jardins de pamplemousses, de kiwis, d’oranges et d’autres fruits spéciaux, etc. Toutes choses qui aident ainsi la population locale à devenir riche. Il compte une superficie ayant atteint 533.33 hectares, dont seul le secteur fruitier couvre plus de 400 hectares. Chaque foyer dispose d’un verger et d’une pépinière.

Au plan national, la Chine a annoncé en février 2021 avoir éradiqué l’extrême pauvreté. Les chiffres faisaient état de plus de 98,99 millions résidents ruraux pauvres sortis de la pauvreté. Tous les 832 comités appauvris et 128.000 villages ont été enlevés de la liste de la pauvreté, précise Xinhuet.net, ajoutant que 1,6 billard de yuan (246 milliards de US dollars) de fonds fiscaux ont été investis dans la lutte contre la pauvreté.

La méthodologie utilisée a consisté à envoyer plus de trois millions d’officiels dans les villes, comités et villages. Des mécanismes de financement ont été aussi mis en place dans des banques pour financer les projets des habitants.

Une usine de poterie pour préserver l’histoire

À Beijing, (capitale de la Chine), un lieu peu connu du public en dehors de la Chine s’efforce à sauvegarder l’histoire de la poterie. Il s’agit du Parc Culturel et Créatif du Verre coloré de Jinyu qui est situé dans le village de Liuliqu, un célèbre village historique et culturel du district de Mentougou.

Son prédécesseur est l’usine de fours du palais royal fondé en 1263 sous la dynastie Yuan et qui a traversé les dynasties Yuan, Ming et Qing. Il a cuit des produits de verre coloré pour la Cité Interdite, le Temple du Ciel, le Palais d’Été et les autres bâtiments royaux, en 2008. Sa technique de cuisson des glaçages a été incluse dans la deuxième série de la liste nationale des patrimoines culturels immatériels.

Après avoir éteint le feu en raison du rétrécissement de la demande du marché et de la protection de l’environnement, l’usine de fours avait éteint le feu. C’est finalement entre les années 1950 et 1990 que les bâtiments de l’usine d’origine ont été construits, selon les guides du lieu, en ajoutant que certains fours ont été rallumés en février 2023 grâce aux efforts conjoints du Musée de la Cité Interdite, du Bureau municipal des héritages culturels de Beijing, du Gouvernement du district de Mentougou et du Groupe Jinyu.

« Le rallumage des fours signifie que la tradition vieille de plus de 700 ans de fabrication de verre coloré à Liuliqu a été préservée et marque également la ‘renaissance’ du Parc industriel culturel et créatif du verre coloré de Jinyu», s’est réjoui l’un des responsables du parc, le 16 août 2024, au cours d’une visite guidée. Le parc dispose présentement d’une certaine d’artisans qualifiés pour la fabrication des objets.

MC/NouvelleAfrique

