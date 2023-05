Soudan : l’ONU s’inquiète d’une « situation sans précédent » après la reprise des combats malgré la trêve

Un accès réduit à la santé

Martin Griffiths a rappelé que les civils luttaient pour obtenir de l’eau, de la nourriture, du carburant et d’autres produits de base, et que certains ne pouvaient pas fuir les zones de combat en raison du coût des transports. La majorité des hôpitaux sont hors service et les soins de santé sont très limités, ce qui augmente le risque de décès évitables. « Cinq conteneurs de fluides intraveineux et d’autres fournitures d’urgence sont à quai à Port-Soudan et attendent d’obtenir l’aval des autorités », a révélé l’émissaire.

Plus de 500 personnes ont été tuées et des dizaines de milliers d’autres ont été contraintes de quitter leur domicile pour se réfugier dans des lieux plus sûrs, à l’intérieur du pays ou à l’étranger, depuis l’éclatement du conflit, le 15 avril.