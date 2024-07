Depuis avril 2023, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide s’affrontent, causant près de 15 mille morts et 10 millions de déplacés.

S’appuyant sur les précédents processus de Djeddah co-facilités avec le Royaume d’Arabie saoudite, les États-Unis ont invité les forces armées soudanaises (SAF) du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide (RSF) du général Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemedti à participer à des pourparlers de cessez-le-feu. Ces discussions, co-organisées avec le Royaume d’Arabie Saoudite , devraient débuter le 14 août 2024 en Suisse.

Le Département d’État indiqué que « l’objectif principal de ces pourparlers en Suisse est de parvenir à un cessez-le-feu national, de garantir l’accès humanitaire aux personnes dans le besoin et de mettre en place un mécanisme robuste de surveillance et de vérification pour assurer la mise en œuvre de tout accord conclu ». « Ces discussions ne visent pas à traiter des questions politiques plus larges, mais à répondre aux demandes du peuple soudanais pour que la gouvernance du pays revienne aux civils. Ceux-ci doivent être les principaux acteurs dans la définition d’un processus pour résoudre les problèmes politiques et restaurer la transition démocratique du Soudan », ont précisé les Américains.

Le Département d’État américain a souligné l’ampleur des morts, des souffrances et des destructions causées par ce « conflit insensé ».

Depuis 15 mois, le Soudan est ravagé par un conflit qui a fait plus de 13 mille morts, selon l’Organisation des Nations-Unies, poussant des millions de personnes au bord de la famine et en a déplacé près de 10 millions.

