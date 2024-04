Le Président de la République du Togo s’est adressé à la nation, via un communiqué officiel, diffusé mercredi 03 avril, sur la télévision nationale dans lequel, il a insisté sur une démocratie participative plus affirmée dans son pays. Cet appel du président Faure Gnassingbé survient dans un contexte où l’Assemblée nationale togolaise est engagée dans un ambitieux projet de réforme constitutionnelle, visant à redéfinir les fondements même de la gouvernance nationale.

Au Togo, le président de la République souhaite une démarche consensuelle et participative pour la révision constitutionnelle dans son pays. Pour ce faire, le président Faure Gnassingbé invite, dans un communiqué officiel lu à la télévision, les législateurs à se montrer à l’écoute de l’ensemble des acteurs de la société togolaise. Le chef de l’Etat togolais marque ainsi sa volonté indéniable d’inclusion et de dialogue mainte fois réaffirmée.

Dans un pays où le dialogue entre les différents acteurs politiques et la société civile a parfois été marqué par des tensions, cet appel du président Faure Gnassingbé revêt une importance particulière. Il souligne non seulement l’urgence d’un consensus national autour de la réforme constitutionnelle, mais aussi la nécessité de forger une Constitution qui soit le reflet fidèle des aspirations diverses de la population togolaise.

Dans son communiqué, le Président Gnassingbé a mis en avant l’importance cruciale de cette réforme, soulignant qu’elle ne doit pas uniquement être l’émanation d’une élite politique, mais le résultat d’un processus consultatif vaste et inclusif. C’est dans ce cadre qu’il a encouragé les députés à prendre en considération les opinions et contributions de toutes les couches de la société, réaffirmant ainsi son engagement envers une approche démocratique qui valorise la cohésion sociale et la stabilité nationale.

La vision d’un Togo renouvelé

Cette initiative présidentielle s’inscrit dans une démarche plus large de réponse aux aspirations démocratiques des citoyens togolais. Elle témoigne de la reconnaissance de la diversité des perspectives au sein de la nation et de la volonté de les intégrer dans le cadre législatif qui régira le pays pour les prochaines années. Cette orientation vers une consultation élargie est perçue comme une étape décisive vers une gouvernance plus réactive et attentive aux besoins de sa population.

Dans sa vision, le Président Gnassingbé ne se contente pas de tracer les contours d’une réforme constitutionnelle, il esquisse la vision d’un Togo renouvelé, où chaque citoyen est appelé à jouer un rôle actif dans la construction d’un avenir commun. Enfin, il réitère l’importance d’une démocratie participative authentique, où le dialogue et l’ouverture ne sont pas de simples concepts, mais des principes d’action au service du bien commun.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

