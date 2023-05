L’envoyé spécial pour les relations stratégiques auprès du Président sud-africain se trouve à Moscou. Il fait partie d’une équipe mobilisée pour aider aux préparatifs de la prochaine mission de paix des chefs d’État africains à Moscou et à Kiev.

Bejani Chauke, envoyé spécial du Président sud-africain pour les relations stratégiques, est arrivé à Moscou.

L’homme “fait partie de l’équipe qui est actuellement en Russie pour préparer la visite des chefs d’État africains”, a déclaré Vincent Magwenya, porte-parole du dirigeant sud-africain, relayé par le média EWN. L’équipe, dont le nombre de membres n’a pas été précisé, devrait rencontrer les autorités compétentes au sujet de la mission de paix. Cette équipe a pris connaissance des projets de paix proposés précédemment par l’Ukraine, la Chine et la Russie, a fait savoir le porte-parole.

Khumbudzo Ntshavheni, ministre sud-africaine de la Présidence, devrait également arriver cette semaine dans la capitale russe, d’après EWN.

La mission

Les Présidents de six pays africains, à savoir d’Afrique du Sud, du Sénégal, d’Égypte, de République du Congo, d’Ouganda et de Zambie, font partie d’une mission de paix africaine qui va s’entretenir séparément avec la Russie et l’Ukraine, a annoncé la semaine dernière Cyril Ramaphosa.

Les Présidents russe et ukrainien ont tous deux accepté de l’accueillir, selon Jean-Yves Ollivier, à l’origine de la Fondation Brazzaville et qui se revendique comme organisateur de cette mission de paix. Le projet a également l’approbation des États-Unis, de l’Union européenne, des Nations unies, de l’Union africaine et de la Chine.

La mission devrait se rendre à Moscou et à Kiev en juin. En plus de la discussion sur le processus de paix, les États africains veulent trouver des moyens pour recevoir et payer plus facilement les engrais de Russie.

