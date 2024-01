Un Professeur canadien d’études stratégiques dépeint l’avenir de l’Afrique : les Occidentaux ne vont pas aimer

On a dit beaucoup de mal de l’Afrique par le passé, surtout depuis le livre détonnant de René Dumont, au titre très évocateur : “L’Afrique noire est mal partie”. Ce brûlot paru en 1962 a très longtemps été le prisme par lequel les autres Terriens regardaient notre continent. Mais tout ça c’est terminé, jeté aux oubliettes. De nos jours l’Occident et les Asiatiques – surtout la Chine – regardent l’Afrique avec des yeux de Chimène en fantasmant sur ses ressources naturelles et toutes les possibilités qu’elles offrent. On est passé d’un excès un à autre, mais le dernier est nettement préférable. Le continent qui affiche le deuxième taux de croissance de la planète – après l’Asie – et dont 12 pays font partie du Top 20 Mondial ne laisse plus personne indifférent. Le Canadien Charles-Philippe David, Professeur d’études stratégiques, donne *son point de vue sur l’avenir de l’Afrique*, et il vaut vraiment le détour.

“Cela fait maintenant plus de 25 ans que j’enseigne la stratégie. Dans ma carrière, j’ai eu affaire à des dizaines d’officiers et de hauts fonctionnaires africains. Je suis obligé de confesser que le malheur de l’Afrique, et de plusieurs nations prospères dans le monde, vient de sa rencontre avec l’Occident.

L’Afrique était en pleine construction au 15e siècle, avec des cités qui n’avaient rien à envier aux villes occidentales. Il y avait de grands hommes militaires et de grands stratèges. Mais tout cela a été sciemment effacé de la mémoire des Africains.

Mais aujourd’hui, à une allure extraordinaire, l’Afrique se reconstruit. Le problème c’est que les gens ne le savent pas. Un exemple, la population africaine qui était tombée en dessous de 100 millions d’habitants vers la 2e moitié du 19e siècle est en passe de devenir la plus forte au monde. D’autres peuples ayant subi moins que les Africains ont totalement disparu.

Je vais vous expliquer pourquoi l’Afrique fait peur au monde. Au moment où je parle, le *monde fait face à trois enjeux principaux :* *l’énergie,* *la défense stratégique et la mondialisation.* L’Afrique est au carrefour de tout ça ! Commençons par *l’énergie:*

Toutes les ressources énergétiques stratégiques les plus rares du monde sont en Afrique. Même si nos pays de l’ouest se sont vulgairement servis, personne ne peut parler d’une extinction des réserves car chaque jour, on en découvre de nouveaux. Vous allez constater que les médias n’en parlent jamais. On préfère détourner les regards des africains et du monde vers les guerres et la pauvreté. C’est de l’arnaque pour celui qui est éveillé. Vous a t-on jamais parlé de la ressource extraordinaire que constitue le vaste désert du Sahara ? Vous a-t-on jamais parlé de l’immensité des ressources en eau douce du sous-sol africain ?

C’est conscients de cette richesse phénoménale que constitue l’Afrique que des pays comme les USA, la France, le Royaume-Uni, etc., sont décidés à la maintenir dans une position de réservoir et déversoir mondial.

Il y a aujourd’hui des task force un peu partout, chargés d’étudier et de proposer des solutions qui permettront à ces nations de faire main basse sur les ressources mondiales, de s’assurer que quoi qu’il advienne, leur approvisionnement sera assuré. Que peut l’Afrique ? L’Afrique, c’est 54 minuscules Etats écartelés entre la Banque mondiale, le FMI, le club de Paris, le club de Londres, les vendeurs d’armes, les mercenaires, les médias occidentaux, etc. Ces États n’ont même pas eu le temps de reconstituer leur histoire, qu’ils tombent dans la mondialisation. Que peuvent faire les présidents de ces États ? Soit ils obéissent, soit ils sont écartés. La marge de manoeuvre existe, mais très faible.

L’Occident a su mettre en place un vaste système pour gouverner le monde. Et jusqu’à présent, aucun pays n’est arrivé à tenir, excepté la Chine. Regardez l’Amérique latine et dites moi quel pays s’en sort ? Aucun. Que pensez-vous des pays arabes ? Aucun n’est réellement indépendant, même l’Arabie Saoudite.

Ensuite, *la défense stratégique*: L’état de déliquescence des armées est organisé à dessein. On ne colonise pas une région en y laissant une armée forte. Les armées africaines ont donc été transformées en armées de répression intérieure que de guerre ou de défense intelligente. Pourquoi ? Parce que nos nations ont besoin que vos armées se retournent contre vos peuples pour nous garantir l’accès aux richesses. Les États ne peuvent non plus avoir accès au financement militaire. Les Chefs d’État ont peur de financer l’armée parce qu’elle peut être retournée à tout moment et les renverser.

Prenez par exemple le cas de la défense anti-aérienne. Il n’y a quasiment aucun pays qui possède un système de défense équipé de missiles anti-aériens modernes. L’accès a été extrêmement verrouillé. Ce qui laisse le champ libre aux avions de reconnaissance occidentaux pour pénétrer les territoires africains en toute quiétude. Et aucun pays n’a accès à des satellites capables de le renseigner sur les mouvements de personnes ou d’aéronefs suspects dans son espace aérien sans l’aide de forces étrangères. Tout cela est fait exprès pour créer de la dépendance et avoir des chefs d’Etat dociles.

Aujourd’hui, des pays comme les Etats-Unis, la France ou le Royaume-Uni peuvent détruire, en une journée, toutes les structures d’une armée africaine sans envoyer un seul soldat au sol… Rien qu’en se servant des satellites, des missiles de croisière et des bombardiers stratégiques. A mon avis cela ne durera pas longtemps. Les Africains commencent par comprendre les enjeux. Si les pays africains se mettent ensemble, et que chacun accepte de donner seulement 10 % de son budget militaire à un centre continental de recherche et d’application sur les systèmes de défense, le continent peut faire un pas de géant.

Il y a en Russie, en Ukraine, en Chine, en Inde, des centaines de scientifiques de très haut niveau qui accepteraient de travailler pour 3000 dollars US par mois afin de vous livrer des armes sophistiquées fabriquées sur le continent et servant à votre défense. Ne croyez pas que je rigole. Il ne faut jamais être naïf. Si la survie de l’Occident passe par une re-colonisation de l’Afrique et la mainmise sur ses ressources naturelles vitales, cela se fera sans état d’âme. Ne croyez pas trop au droit international et aux principes de paix, ce sont toujours les faibles qui s’accrochent à ces chimères.

Je pense qu’il est temps de transformer vos officiers en scientifiques capables de faire de la recherche et du développement. Vos petits États ne disposent pas de la ressource pour cela. Vous êtes en guerre, depuis votre rencontre avec l’Occident.

Enfin, *la mondialisation*: si vous comprenez que vous êtes en guerre, vous avez tout compris. Ne faites pas attention à tout ce qui se raconte dans les médias occidentaux. A savoir, l’aide aux pays sous-développés, aider les pays pauvres à faire face à la mondialisation, etc. Quel intérêt avons nos pays à vous voir développés ? Aucun. Vous savez, dans mes fonctions, il y a des réalités que je ne peux dire, mais je vais vous les dire.

La mondialisation est juste la forme moderne de perpétuation de l’inégalité économique. Pour être clair, je vous dirai que ce concept a un but : garder certains pays comme sources d’approvisionnement en biens et ressources qui permettraient à d’autres de conserver leur niveau de vie. Les notions même de pays pauvres et pays riches sont biaisées. Autrement dit, le travail dur, pénible, à faible valeur ajoutée et impraticable en Occident sera fait dans le Tiers-monde. Ainsi, les appareils électroniques qui coûtaient 300 dollars US en 1980 reviennent toujours au même prix en 2006. Certains petits pays sont gardés pour être un réservoir de consommation où seront déversés tous les produits fabriqués dans le monde. Et ce n’est pas l’Afrique seule.

Pour moi, l’indépendance signifie d’abord un certain degré d’autonomie. Mais, quand je vois que des pays comme le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad ou la Centrafrique importent quasiment 45% de leur propre nourriture de l’étranger, vous comprendrez qu’un simple embargo militaire sur les livraisons de biens et services suffirait à les anéantir. Sans oublier l’indépendance militaire et monétaire. Mais cela ne s’acquiert pas subitement!

Pour terminer, je vais vous raconter une anecdote: Je parlais avec un colonel sénégalais venu en stage chez nous il y a quelques mois. Nous regardions à la télévision les images de millions de Libanais qui défilaient dans les rues pour réclamer le retrait des soldats syriens de leur pays. Je lui ai demandé ce qu’il en pensait. Il m’a simplement répondu : «géopolitique». Ce qui est exact ! Tout est géopolitique et géostrategie. Dans ces manifestations, Israël piaffe d’impatience d’en découdre avec le Hezbollah et puisque Tel-Aviv ne peut faire la guerre en même temps aux Palestiniens, au Hezbollah et à la Syrie, son souhait est que Damas se retire. Une fois le Liban à découvert, Israël aura carte blanche pour l’envahir et y faire ce qu’elle veut.

Tous les conflits dans le monde sont l’expression de jeux et lutte pour une ressource précise. Ce qui est certain, l’Afrique a progressé et les Africains ont de plus en plus conscience de la nécessité de l’union, de l’analyse et de l’anticipation. L’Histoire nous démontre que la coexistence entre peuples a toujours été et sera toujours un rapport de force. Le jour où vous aurez votre arme nucléaire comme la Chine et l’Inde, vous pourrez vous consacrer tranquillement à votre développement.

Je suis optimiste. Car, si demain l’Union Africaine ou la CEDEAO décide de créer un Institut africain d’études stratégiques crédible et fiable, cela ne décollera pas forcément immédiatement, mais cela marquera la fin d’une ère.

L’Afrique doit d’abord s’unir. Ensuite il vous faudra développer votre manière de voir le monde, une manière africaine tenant compte des intérêts de l’Afrique. Alors, les fonctionnaires qui seront là devront arrêter de faire du copier-coller. Ils devront créer des outils et stratégies propres à l’Afrique. Avant que vos ministères des Affaires étrangères ne fassent des analyses sur la marche du monde, ils feraient mieux d’en faire d’abord pour votre propre «intérêt»”.

