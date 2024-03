John Barnett, un ancien employé du géant aérospatial américain Boeing qui avait publiquement dénoncé les violations des normes de sécurité dans les processus de production des avions de ligne de la compagnie, a été retrouvé mort hier. C’est ce qu’ont rapporté les médias américains, selon lesquels Barnett, 62 ans – un ingénieur avec plus de trente ans de carrière chez Boeing, au cours desquels il a également assumé le rôle de responsable qualité – est décédé samedi, apparemment des suites d’un “coup de feu”. blessure auto-infligée.

Quelques jours avant sa mort, l’homme avait été soumis à un long interrogatoire par les avocats de Boeing et son avocat, et devait comparaître samedi devant le tribunal pour témoigner à nouveau sur les prétendues irrégularités dans l’entreprise où il travaillait. En 2019, deux ans après avoir quitté l’entreprise, Barnett a rapporté à la chaîne de télévision britannique “BBC” que Boeing s’empressait de retirer ses avions de ligne 787 Dreamliner de la chaîne de production en faisant des compromis sur les exigences de sécurité. Barnett avait notamment dénoncé l’utilisation délibérée de composants défectueux et le fait que les systèmes d’oxygène d’urgence fabriqués pour les Dreamliners présentaient un taux de panne de 25 pour cent. L’homme a déclaré qu’il avait rencontré ces problèmes dès 2010, lorsqu’il avait commencé à travailler à l’usine Boeing de North Charleston, et que ses rapports répétés avaient été ignorés par la direction. Dans un bref communiqué, Boeing s’est dit “attristé” par le décès de l’ancien employé.

Boeing a annoncé à la fin du mois dernier le remplacement d’un de ses principaux dirigeants, suite à la polémique liée aux problèmes de sécurité qui ont touché l’avion de ligne 737 Max, notamment après qu’une porte s’est détachée lors d’un vol opéré par la compagnie Alaska Airlines en janvier dernier. Boeing a annoncé le remplacement d’Ed Clark, vice-président du programme 737 et directeur général de l’usine de Renton, Washington, par Katie Ringgold, qui supervisait auparavant les livraisons du 737 aux clients.

Clark, qui travaille chez Boeing depuis environ 18 ans, a repris l’usine de Renton en 2021 alors que l’entreprise cherchait à se remettre de deux accidents d’avion majeurs impliquant des avions de ligne 737 Max en 2018 et 2019. Boeing a également annoncé hier la création d’un nouveau rôle de direction. pour superviser le contrôle qualité, qui sera confié à une autre vice-présidente de l’entreprise, Elizabeth Lund.

Source: https://www.agenzianova.com/fr

Commentaires via Facebook :