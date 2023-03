Xi Jinping : « Je me réjouis de travailler avec le président Poutine… » (Tribune)

BEIJING, 20 mars (Xinhua) — Une tribune signée du président chinois Xi Jinping intitulée “Aller de l’avant pour ouvrir un nouveau chapitre de l’amitié, de la coopération et du développement commun sino-russes” a été publiée lundi dans le journal russe Rossiskaïa Gazeta et sur le site de l’agence de presse RIA Novosti avant sa visite d’Etat en Russie.

Voici une version française du texte intégral de la tribune :

Aller de l’avant pour ouvrir un nouveau chapitre de l’amitié, de la coopération et du développement commun sino-russes

Xi Jinping Président de la République populaire de Chine

A l’invitation du président Vladimir Poutine, je vais bientôt effectuer une visite d’Etat en Fédération de Russie. La Russie a été le premier pays que j’ai visité après mon élection à la présidence il y a dix ans. Au cours de la dernière décennie, j’ai effectué huit visites en Russie. Je m’y suis rendu à chaque fois avec de grandes attentes et j’en suis revenu avec des résultats fructueux, ouvrant un nouveau chapitre des relations sino-russes avec le président Poutine.

La Chine et la Russie sont le plus grand pays voisin l’une de l’autre et sont une partenaire de coordination stratégique globale l’une pour l’autre. Nous sommes à la fois de grands pays du monde et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nos deux pays défendent tous une politique étrangère indépendante et considèrent les relations Chine-Russie comme une priorité dans notre diplomatie.

Il existe une logique historique claire et une puissante force motrice interne pour le développement des relations sino-russes. Au cours des dix dernières années, nous avons parcouru un long chemin dans notre vaste coopération et réalisé des progrès significatifs dans la nouvelle ère.

— Les interactions de haut niveau ont joué un rôle stratégique clé dans la conduite des relations sino-russes. Nous avons mis en place une série de mécanismes d’interactions de haut niveau et de coopération multidimensionnelle qui fournissent d’importantes garanties systémiques et institutionnelles pour le développement des relations bilatérales. Au fil des ans, j’ai maintenu une relation de travail étroite avec le président Poutine. Nous avons eu 40 rencontres à des occasions bilatérales et internationales. Ensemble, nous avons établi le plan directeur des relations bilatérales et de la coopération dans divers domaines, et nous avons mené une communication opportune sur les grandes questions internationales et régionales d’intérêt commun, tenant fermement le cap pour parvenir à un développement soutenu, sain et stable des relations sino-russes.

— Nos deux parties ont cimenté la confiance politique mutuelle et créé un nouveau modèle de relations entre grands pays. Guidées par une vision d’amitié durable et de coopération mutuellement bénéfique, la Chine et la Russie se sont engagées à ne pas faire d’alliance, de confrontation et à ne cibler aucune tierce partie dans le développement de nos liens. Nous nous soutenons fermement dans la poursuite d’une voie de développement adaptée à nos réalités nationales respectives et nous nous soutenons mutuellement dans le développement et le renouveau. La relation bilatérale est devenue plus mature et plus résiliente. Elle déborde d’un dynamisme et d’une vitalité nouveaux, donnant un bel exemple pour l’élaboration d’un nouveau modèle de relations entre grands pays caractérisé par la confiance mutuelle, la coexistence pacifique et la coopération mutuellement bénéfique.

— Nos deux parties ont mis en place un cadre de coopération global et à plusieurs niveaux. Grâce aux efforts conjoints, le commerce sino-russe a dépassé 190 milliards de dollars l’année dernière, en hausse de 116% par rapport à il y a dix ans. La Chine est devenue le plus grand partenaire commercial de la Russie depuis 13 ans consécutifs. Nous avons constaté une augmentation régulière de nos investissements bilatéraux. Notre coopération sur de grands projets dans des domaines tels que l’énergie, l’aviation et l’espace ainsi que la connectivité et la communication progresse régulièrement. Notre collaboration dans les domaines de l’innovation scientifique et technologique, du commerce électronique transfrontalier et d’autres domaines émergents connaît une forte dynamique. Notre coopération au niveau infranational est également en plein essor. Tout cela a apporté des avantages tangibles aux peuples chinois et russe et a fourni une force motrice incessante pour notre développement et renouveau respectif.

— Nos deux parties ont concrétisé la vision d’une amitié durable et renforcé constamment notre amitié traditionnelle. A l’occasion de la commémoration du 20e anniversaire du Traité de bon voisinage et de coopération amicale entre la Chine et la Russie, le président Poutine et moi-même avons annoncé la prolongation du traité et lui avons donné de nouvelles connotations. Nos deux parties ont organisé huit “années thématiques” au niveau national et ont continué d’écrire de nouveaux chapitres de l’amitié et de la coopération entre la Chine et la Russie. Nos deux peuples se sont soutenus mutuellement dans la lutte contre la COVID, ce qui prouve une fois de plus que “c’est dans le besoin que l’on reconnaît ses vrais amis”.

— Nos deux parties ont travaillé en étroite coordination sur la scène internationale et ont assumé nos responsabilités en tant que grands pays. La Chine et la Russie se sont résolument engagées à sauvegarder le système international centré sur les Nations Unies, l’ordre international étayé par le droit international, ainsi que les normes fondamentales des relations internationales fondées sur les objectifs et les principes de la Charte de l’ONU. Nous avons maintenu des communications et des coordinations étroites dans le cadre de l’ONU, de l’Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS, du G20 et d’autres mécanismes multilatéraux, et nous avons travaillé ensemble pour un monde multipolaire et la démocratisation des relations internationales. Nous avons activement pratiqué un multilatéralisme véritable, promu les valeurs communes de l’humanité et défendu la construction d’un nouveau type de relations internationales et d’une communauté de destin pour l’humanité.

En repensant à l’extraordinaire parcours des relations sino-russes au cours des plus de 70 dernières années, nous sommes convaincus que celles-ci n’ont pas pu atteindre le niveau d’aujourd’hui sans difficulté, et que notre amitié ne cesse de croître et doit être chérie par chacun d’entre nous. La Chine et la Russie ont trouvé la bonne manière d’interactions d’Etat à Etat. Cela est essentiel pour que les relations résistent à l’épreuve des circonstances internationales changeantes, une leçon confirmée à la fois par l’histoire et la réalité.

Ma prochaine visite en Russie sera un voyage d’amitié, de coopération et de paix. Je me réjouis de travailler avec le président Poutine pour adopter conjointement une nouvelle vision, un nouveau plan et de nouvelles mesures en faveur du développement du partenariat de coordination stratégique global Chine-Russie dans les années à venir.

A cette fin, nos deux parties doivent renforcer la coordination et la planification. En nous concentrant sur nos causes respectives de développement et de renouveau, nous devrons faire preuve de créativité dans notre réflexion, créer de nouvelles opportunités et insuffler un nouvel élan. Il est important que nous renforcions la confiance mutuelle et que nous fassions ressortir le potentiel de la coopération bilatérale afin de maintenir les relations sino-russes à un niveau élevé.

Nos deux parties doivent améliorer la qualité et la quantité des investissements et de la coopération économique tout en renforçant la coordination des politiques afin de créer des conditions favorables à un développement de qualité de notre coopération en matière d’investissement. Nous devons stimuler le commerce bilatéral, favoriser une plus grande convergence d’intérêts et de domaines de coopération, et promouvoir le développement complémentaire et synchronisé du commerce traditionnel ainsi que des nouveaux domaines de coopération. Nous devons déployer des efforts soutenus pour mettre en synergie l’Initiative la Ceinture et la Route et l’Union économique eurasiatique, de manière à apporter un soutien institutionnel plus important à la coopération bilatérale et régionale.

Nos deux parties doivent intensifier les échanges culturels ainsi qu’entre peuples et assurer le succès des Années d’échanges sportifs Chine-Russie. Nous devrons faire bon usage des mécanismes de coopération infranationale pour faciliter davantage d’interactions entre les provinces/Etats et villes jumelés. Nous devrons encourager les échanges interpersonnels et favoriser la reprise de la coopération touristique. Nous devrons bien organiser les camps d’été, gérer les écoles conjointement fondées et mettre en oeuvre d’autres programmes afin de renforcer constamment la compréhension mutuelle et l’amitié entre nos peuples, en particulier au sein de la jeunesse.

Le monde d’aujourd’hui est confronté à de grands changements jamais vus depuis un siècle. La tendance historique à la paix, au développement, à la coopération gagnant-gagnant est imparable. Les circonstances dominantes de la multipolarité mondiale, de la mondialisation économique et de la démocratisation des relations internationales sont irréversibles. Dans le même temps, notre monde est confronté à des défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels complexes et entremêlés, à des actes d’hégémonie, de domination et d’intimidation préjudiciables, ainsi qu’à une reprise économique mondiale longue et tortueuse. Les pays du monde entier sont profondément préoccupés et désireux de trouver un moyen coopératif permettant de sortir de la crise.

En mars 2013, lors d’un discours prononcé à l’Institut d’Etat des relations internationales de Moscou, j’ai observé que les pays étaient liés et dépendants les uns des autres à un niveau jamais atteint auparavant, et que l’humanité, vivant dans le même village mondial, était de plus en plus apparue comme une communauté de destin pour l’humanité au sein de laquelle les intérêts de chacun étaient étroitement liés. Depuis lors, j’ai successivement proposé l’Initiative la Ceinture et la Route, l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale et l’Initiative pour la civilisation mondiale, enrichissant la connotation et les voies pratiques du concept de communauté de destin pour l’humanité et apportant une solution chinoise aux changements du monde, de l’époque et de l’histoire.

Au cours des dix dernières années, les valeurs communes de paix, de développement, d’équité, de justice, de démocratie et de liberté pour toute l’humanité se sont enracinées plus profondément au cœur du peuple. La construction d’un monde de paix durable, de sécurité universelle, de prospérité commune, d’ouverture, d’inclusion, de propreté et de beauté est devenue l’aspiration commune d’un nombre croissant de pays. La communauté internationale comprend clairement qu’il n’y a pas de pays supérieur dans le monde, pas de modèle unique de gouvernance nationale et pas d’ordre international dicté par un seul pays. Un monde uni et pacifique, plutôt que divisé et turbulent, est dans l’intérêt commun de l’ensemble de l’humanité.

Depuis l’année dernière, on assiste à une escalade généralisée de la crise ukrainienne. La Chine a toujours défendu une position objective et impartiale basée sur les mérites de la question, et a activement promu les pourparlers de paix. J’ai présenté plusieurs propositions, à savoir l’observation des objectifs et des principes de la Charte de l’ONU, le respect des préoccupations légitimes de tous les pays en matière de sécurité, le soutien de tous les efforts en faveur d’un règlement pacifique de la crise et la garantie de la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales. Ces principes sont devenus les principes fondamentaux de la Chine pour faire face à la crise ukrainienne.

Il y a peu de temps, nous avons publié la position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne, qui prend en compte les préoccupations légitimes de toutes les parties et reflète la compréhension commune la plus large de la communauté internationale sur la crise. Cette position a permis d’atténuer les retombées de la crise et de faciliter son règlement politique. Il n’y a pas de solution simple à une question complexe. Nous pensons que tant que toutes les parties adhéreront à la vision d’une sécurité commune, globale, coopérative et durable, et qu’elles poursuivront un dialogue et des consultations sur un pied d’égalité, rationnels et axés sur les résultats, elles trouveront un moyen raisonnable de résoudre la crise ainsi qu’une large voie vers un monde de paix durable et de sécurité commune.

Pour bien gérer les affaires du monde, il faut avant tout bien gérer ses propres affaires. Le peuple chinois, sous la direction du Parti communiste chinois, s’efforce à l’unisson de faire progresser le renouveau de la nation chinoise sur tous les fronts par la voie de la modernisation chinoise. Cette dernière se caractérise par les éléments suivants : la modernisation d’une population immense, la modernisation d’une prospérité commune pour tous, la modernisation du progrès matériel et culturel-éthique, la modernisation de l’harmonie entre l’humanité et la nature, et la modernisation du développement pacifique. Ces caractéristiques chinoises distinctives sont la cristallisation de nos pratiques et de nos explorations au fil des ans, et reflètent notre profonde compréhension de l’expérience internationale. A l’avenir, nous ferons résolument avancer la cause de la modernisation chinoise, nous nous efforcerons de réaliser un développement de haute qualité et d’élargir l’ouverture à des normes élevées. Je suis convaincu que cela apportera de nouvelles occasions de développement à la Russie ainsi qu’à tous les pays du monde.

Tout comme chaque nouvelle année commence avec le printemps, chaque succès commence par des actions. Nous avons toutes les raisons de penser que la Chine et la Russie, en tant que compagnons de route sur le chemin de développement et de renouveau, apporteront des contributions nouvelles et plus importantes au progrès de l’humanité.

