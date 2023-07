Dans une interview exclusive qu’il a bien voulu nous accorder, le président de l’Association malienne d’amitié Mali Maroc (Amama), Moussa Diarra, ancien député, administrateur de sociétés à la retraite, donne sa vision de la coopération Mali-Maroc, les objectifs de son association et les actions menées dans le cadre du raffermissement de la coopération entre les deux Etats.

Aujourd’hui-Mali:Pouvez-vous nous présenter de façon succincte votre Association et ses objectifs ?

Moussa Diarra : L’Amama a été créée en 2008 par des hommes et des femmes qui ont adhéré à l’idéal de contribuer, en tant que société civile, au renforcement des liens de fraternité, d’amitié et de coopération entre le Mali et le Maroc, ainsi qu’au rapprochement des deux peuples frères chérifien et malien…

En ce sens, cette association a pour but de contribuer au renforcement des liens séculaires de fraternité, d’amitié et de solidarité entre les peuples frères du Maroc et du Mali ; d’aider à promouvoir un développement durable des relations de coopération entre le Mali et le Maroc à travers des activités menées dans sept domaines essentiels : l’économie, la culture, l’éducation, la religion, la santé, l’art et le sport, le développement rural.

Nous nous engageons aussi à initier et faire aboutir des projets de développement économique, social et culturel du Mali à travers une coopération dynamique entre le Mali et le Maroc. Sans oublier d’appuyer les efforts déployés par les autorités maliennes pour raffermir la coopération bilatérale entre les deux pays frères le Mali et le Maroc.

D’ailleurs, je rappelle que dès sa création, l’Association a eu par écrit la reconnaissance et le soutien des plus hautes autorités des deux pays, ce qui nous a facilité la réalisation de notre programme d’activités.

Justement qu’est-ce que vous avez réalisé en termes d’activités ?

Au titre des activités, la liste est longue, mais nous pouvons citer quelques-unes. En premier lieu, dans le domaine économique, il faut retenir la mise en relation de chefs d’entreprises maliens et marocains lors de rencontres de partenariats “B to B” dans plusieurs secteurs du monde des affaires (les BTP, l’agro-alimentaire, l’électricité, la pharmacie, la parapharmacie et le médical, les nouvelles technologies et la communication, le commerce général voire l’import-export, entre autres).

Des missions économiques au Maroc avec l’Api-Mali, le ministère de l’Agriculture, l’Office du Niger, la CMDT, l’Apcam ont été menées pour aller “vendre” les potentialités économiques du Mali aux capitaines d’industries du Maroc afin de les inciter à investir au Mali. Aussi, à notre propre initiative, mais toujours avec l’appui du partenaire marocain, entre 2010 et 2012, trois missions ont été menées au Maroc. Avec pour objectif de faire découvrir au monde rural malien les grandes possibilités d’approvisionnement en engrais phosphaté de toute première qualité, au plus bas prix mondial et livrable en quelques jours au Mali à partir de l’Office chérifien des phosphates (OCP).

Nous avons participé à plusieurs forums économiques, notamment le Forum Afrique-développement, organisé par le groupe Attijariwafa Bank à Casablanca, le Forum Maroc-Afrique-France organisé à Casablanca par Maroc Export les 6 et 7 mai 2010, au Forum international des fertilisants à Marrakech en mars 2011. Nous avons pris part à la signature à Koulouba de la convention de rachat de 51 % du capital de la Sotelma par Maroc Télécom. Le domaine religieux n’est pas en reste, car l’Amama à accompagner la délégation de quarante-six (46) fidèles de la Tarîqa Tijaniya au Forum international de la Tijaniya à Fès en juin 2007, elle était aussi de la délégation des agences de voyage et des journalistes maliens pour l’ouverture du circuit de la Ziyara Tijaniya de la Royal Air Maroc. Nous étions du voyage de quarante-cinq soufis maliens au Forum international du soufisme de Marrakech en 2009 pour ne citer que ceux-là. Nous sommes aussi actif dans le domaine sportif pour preuve, nous avons participé à l’accueil et soutien aux équipes sportives du Maroc en compétition au Mali : équipes de football masculin, l’équipe marocaine de cyclisme au tour cycliste du Mali entre 2009 et 2012 et l’équipe de football féminin du Maroc au Mali…

Dans le volet médical, il faut noter la création d’une cellule conseil au sein de l’Amama pour les traitements et/ou évacuations sanitaires au Maroc (assistance donnée déjà à plusieurs malades). Il faut aussi ajouter que grâce à notre point focal à Casablanca, l’accompagnement de l’opération “soins gratuits des yeux” pour 400 opérations de la cataracte à Bamako. L’assistance à l’équipe médicale de l’hôpital de campagne installé par Sa Majesté Mohammed VI du Maroc pour cent jours à Bamako. Nous avons pris part à l’inauguration de la Clinique périnatale, offerte par Sa Majesté Mohammed VI au Mali. Nous étions aussi présents à la signature d’un partenariat avec le Laboratoire Ibn Nafiss pour une remise de 25 % sur tous nos examens en biologie pour tout Malien. Dans le domaine éducatif social et culturel, beaucoup d’efforts ont été faits. Il s’agit de la mise en place d’une documentation au siège de l’Amama sur les possibilités et conditions d’études au Maroc.

Je précise qu’entre 2013 et 2014, l’Amama s’est aussi illustrée par sa grande capacité d’organisation et de mobilisation lors des deux visites de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Bamako, rehaussant ainsi le niveau de l’accueil du peuple et du gouvernement du Mali à Sa Majesté le roi, une activité qui a amélioré davantage l’excellence des relations fraternelles, d’amitié et de solidarité entre les deux pays. En mars 2014, nous avons obtenu une distinction à Rabat pour l’ensemble de nos activités qui ont permis d’améliorer l’image du Maroc à l’étranger dans la rubrique “culture”.

En termes de perspectives, quels sont vos projets ?

Nous avons beaucoup de projets dont les termes de références sont déjà disponibles. À savoir le projet de festival artistique et culturel dénommé : “Festival des arts et cultures de l’amitié Mali-Maroc”, avec des présentations culinaires et de produits vestimentaires et artisanaux, le projet de conférence sur le thème : “Journées de consultations médicales gratuites d’amitié Mali-Maroc”. Il y a aussi le projet de développement de la culture du palmier dattier au Mali, le projet d’organisation de Journées cinématographiques marocaines au Mali, le projet d’une deuxième édition de course hippique dénommée Grand prix de Sa Majesté Mohammed VI ; le projet d’une visite d’études et de travail des membres de l’Amama (une dizaine) au Maroc pour la pérennisation des activités Amama et l’amélioration de leurs performances.

S’y ajoutent le projet de colonie de vacances pour jeunes enfants maliens et marocains, de 9 à 13 ans, alternativement, chaque année durant les vacances scolaires et le projet d’une foire artistique et commerciale du Mali au Maroc.

Que représente la Fête du Trône pour vous ?

La Fête du Trône consacre l’intronisation de Sa Majesté le roi sur le trône de ses illustres aïeux. C’est une très vieille tradition pour la dynastie alaouite qui est au pouvoir au Maroc. Concernant l’actuel souverain chérifien, Sa Majesté le Roi Mohammed VI Ben Al Hassan, qu’Allah (SWT) l’Assiste, son intronisation a eu lieu le 30 juillet 1999. La Fête du trône a donc lieu le 30 juillet de chaque année. Cette fête est la plus officielle et la plus populaire du Royaume. Celle qui consacre le renouvellement du serment d’allégeance de toutes les tribus du Royaume chérifien à Sa Majesté le Roi. Elle donne lieu à des cérémonies officielles, des réjouissances populaires et à des prières intenses et des bénédictions à l’endroit du Souverain, de la famille Royale, du royaume et du peuple marocains. En notre qualité d’Association d’amitié entre le Mali et le Maroc, nous manifestons chaque année notre amitié, à cette occasion, par des relations épistolaires. Particulièrement en cette année 2023, l’Amama a préparé, en plus, un riche programme d’activités religieuses, de manifestations folkloriques et d’une conférence sur les relations de coopération bilatérale entre nos deux pays durant toute la journée du samedi 29 juillet, en prélude à la fête.

Un message ?

Les membres de l’Amama invitent tous les Maliens à se joindre à eux pour fêter de manière grandiose Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Africain, qui considère le Mali comme sa deuxième patrie, qui aime le Mali et les Maliens comme Il aime aussi tous les Africains. Prions aussi le Seigneur des mondes, Le Tout Puissant, le Très Miséricordieux pour qu’Il accorde à Sa Majesté le Roi Mohammed VI la santé et la longévité afin qu’Il poursuive encore longtemps l’œuvre de Ses Glorieux Ancêtres.

Propos recueillis par Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :