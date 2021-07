Accord pour la paix et la réconciliation : Le gouvernement résolument engagé dans la mise en œuvre

L’exécutif a invité ses partenaires à jouer pleinement leur partition afin que les populations bénéficient des dividendes de la paix. Cela passe par la réalisation des projets structurants

La 44è session du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger (CSA) s’est tenue, hier au siège de la Minusma, sous la direction de son président, par ailleurs ambassadeur de l’Algérie au Mali, Boualem Chébihi.

C’était en présence du Haut représentant du président de la Transition pour la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, Inhaye Ag Mohamed, du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Wagué. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies au Mali et chef de la Minusma, El-Ghassim Wane ainsi que ceux de la médiation internationale et des mouvements signataires de l’Accord ont également pris part à cette rencontre.

L’ordre du jour de cette session portait sur l’opérationnalisation des bataillons reconstitués, le processus Désarmement démobilisation et réinsertion (DDR) y compris l’expansion de sa formule accélérée pour atteindre l’objectif de 3.000 combattants.

La police territoriale, les réformes institutionnelles et politiques découlant de l’Accord, le Fonds de développement durable, le rôle des Cadis, la participation des femmes dans les organes de l’Accord, le cadre de concertation inter-malien y compris le rôle de la médiation étaient également au menu.

