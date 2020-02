Partira à Kidal, partira pas ? C’est l’interrogation qui taraude les esprits de nos compatriotes sur la visite de Dr Boubou Cissé dans la capitale de l’Adrar des Ifoghas en début mars prochain. Selon certaines indiscrétions, la Primature prépare activement le séjour du chef du gouvernement du Mali.

Moins de deux semaines après l’entrée de l’armée malienne reconstituée à Kidal, ce sera le tour du Chef du gouvernement de poser ses valises à Kidal. La Primature ou du moins l’Etat du Mali ne ménage aucun effort afin que cette visite tant annoncée soit une réalité et qu’elle se passe dans les conditions les meilleures. Pour les observateurs, fouler aujourd’hui la terre de Kidal sans une préparation en amont est synonyme d’échec surtout quant on sait que les ennemis de la paix ne vont pas rester les bras croisés et voir le Premier ministre rentré et ressortir sans faire de mouvements.

La visite de M. Cissé traduit le climat de réconciliation engagé par les maliens qui prévaut depuis la tenue du Dialogue national inclusif et rentre également dans le cadre de l’application de l’Accord de paix issu du processus d’Alger.

A cette occasion, les FaMas reconstituées ne vont pas chômer. Ils seront en première ligne dans la sécurisation de la ville. Des Casques bleus de l`Opération des Nations unies au Mali, des soldats français de l`Opération Barkhane seront également mobilisables aux alentours en second rideau.

Pour cette visite tant attendue, le PM aura un calendrier chargé. Le programme le conduira dans le camp de l’armée reconstituée. Ensuite, il aura un entretien avec les chefs des mouvements armés signataires de l’Accord d’Alger. L’un des temps fort de la visite sera sa rencontre avec les populations de Kidal au cours duquel il procédera au lancement de plusieurs projets de développement en faveur de la population.

Depuis le 17 mai 2014 soit plus de 5 ans, aucun premier ministre malien n’a mis pied à Kidal. La dernière visite en date était celle de Moussa Mara qui a été émaillée par des morts des administrateurs civils.

(Correspondance particulière)

Commentaires via Facebook :