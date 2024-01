Mairie du District de Bamako: Une Nouvelle Ère s’ouvre pour les travailleurs

Le Comité Syndical de la Mairie du District de Bamako a organisé une assemblée générale d’information, le mardi 16 janvier 2024 dans la cour de la Mairie. Pour l’occasion, s’y joint le premier anniversaire du Comité Local du Syndicat National des Travailleurs des Collectivités Territoriales (SYNTRACT).

En présence du Secrétaire Général de la mairie du District de Bamako, Pr Founè Dembélé, le charger à la Communication et porte-parole dudit Syndicat, M. Amady Diallo; du Secrétaire Général National du SYNTRACT, Administrateur Territorial et non moins Chargé d’Expédier les Affaires Courantes des Centres Secondaires d’État Civil de Sebenicoro 1 et 2 de la Mairie de la Commune IV , M. Issa Diarra et plusieurs de leurs camarades secrétaires généraux et militants venus des Communes de Bamako.

Cette initiative tire donc son chapeau grâce à la détermination du Secrétaire Général du Comité local, M. Modibo Synayogo est aussi un administrateur financier de la Mairie du District,

Bien évidemment, l’assemblée générale d’information et de formation de l’ensemble du personnel de la Mairie du District s’articulait autour de deux thématiques d’intérêt capital pour la gestion efficace et efficiente des affaires courantes de la Mairie du District , à savoir : le rôle d’un agent des collectivités territoriales, exposé par le Secrétaire Général de la mairie et les actions entreprises par le SYNTRACT, exposé par Amady Diallo, le porte-parole du comité.

« Cette démarche est une première, car jamais dans la vie de notre syndicat nous n’avons été témoin d’aucune célébration d’anniversaire, non seulement du bureau national, à plus forte raison du comité local. Nous ne pouvons que lès accompagner, lès soutenir dans ce sens et leur dire qu’ils ont tout le soutien du comité national.» a laissé entendre Issa Diarra, secrétaire général national du SYNTRACT.

Il en a profité pour inviter tous les travailleurs de la fonction publique des collectivités du Mali à unir leurs efforts pour amener les autorités à porter leur confiance sur eux afin de bénéficier les avantages qui vont de paire avec la fonction publique des collectivités territoriales. « La fonction publique des collectivités territoriales regorge beaucoup de talents et de cadres, donc elle doit être mieux valorisée », a-t-il ajouté.

Pour M. Amady Diallo, chargé à la Communication et Porte-parole du comité local SYNTRACT de la Mairie du District, il y’a une satisfaction sur les 23 points évoqués dans le cahier de doléances des autorités administratives. Ainsi, une satisfaction dans les points de revendications du personnel. « Dès notre investiture, nous avons entamé des activités en mettant en place des points de revendications (doléances) et organisé des rencontres avec l’administration pour rehausser l’image de la mairie du District tout en préservant les conditions de vie et de travail du personnel. Ceux-ci faisant, nous avons eu beaucoup de difficultés avec l’ancienne administration et du coup, il y’a eu beaucoup d’interaction, de préavis de grève, mais nous sommes allés aux négociations et nous avons obtenu beaucoup de points de revendications dont 20 points d’accords et 3 points d’accords partiels sur 23 points. Parmi ces doléances, la suspension de tous les chefs services impliqués dans le cadre des fautes graves, du recouvrement de tous les fonds détournés au niveau de la mairie du District de Bamako », a-t-il indiqué.

M.Diallo explique que le Comité Syndical est en train de les orienter vers une nouvelle ère; une nouvelle dynamique afin que la mairie du District puisse sortir de l’ornière tout en assurant un environnement sain aux populations de la cité des 3 caïmans.

Quant au Secrétaire Général du comité local SYNTRACT , il réitère sa reconnaissance et ses remerciements au secrétaire général de la Mairie du District à travers les thématiques débattues qui ont été bénéfiques pour eux. « Tâcherons d’en faire bon usage afin de renforcer davantage leurs capacités dans les tâches quotidiennes. Aux Autorités Administratives. » a-t-il conseillé. Pour conclure, il a réitéré le soutien indéfectible et la détermination constante du personnel pour le bon fonctionnement de leurs services respectifs.

Mariam KONE

