Dans le cadre de la recherche de la paix et de la cohésion sociale au Mali, les facilitateurs du Dialogue politique inclusif ont rencontré, le jeudi 25 juillet 2019, une délégation du Conseil supérieur de la diaspora malienne(CSDM) conduite par son président, Mohamed Chérif Haidara. Ladite rencontre s’est tenue au siège du bureau du Médiateur de la République.

Les membres du triumvirat (Pr Baba Hakhib Haidara, Médiateur de la République ; Ousmane Issoufi Maiga, ex premier ministre ; Aminata Dramane Traoré, ex ministre) chargés de l’organisation du dialogue politique inclusif ont rencontré le jeudi dernier la diaspora malienne représentée par le Conseil supérieur de la diaspora malienne(CSDM) présidé par Mohamed Chérif Haidara et le Haut conseil des Maliens de l’extérieur (HCME), présidé par Habib Sylla. A travers cette rencontre, le triumvirat entend amener le maximum d’acteurs de la société civile et de la classe politique à participer audit dialogue. Les échanges ont porté sur l’élaboration des termes de référence du dialogue à laquelle le CSDM a été invité à participer. Le président du conseil supérieur de la diaspora malienne, Mohamed Cherif Haidara s’est réjoui de cette rencontre. Selon lui, le CSDM jouera toute sa partition pour la réussite du dialogue politique inclusif «Le CSDM participera à la commission chargée d’élaborer les termes de référence du dialogue politique inclusif et prendra part au dialogue proprement dit. Il est important que tous les Maliens comprennent qu’on n’a pas d’autre choix que de dialoguer, pour s’entendre, qu’on n’a pas d’autre choix que de montrer à la face du monde que ceux qui sont morts pour le Mali, ne sont pas morts pour rien. Le Président de la République a pris la bonne initiative d’organiser ce dialogue, c’est à nous, les Maliens, de montrer qu’on peut le faire, en faisant le sacrifice de venir se parler afin de montrer qu’on est un pays uni » a souligné Mohamed Chérif Haïdara. Au nom de la paix, Mohamed Chérif Haïdara du CSDM tend sa main au HCME pour la réussite de cette mission de dialogue politique inclusif confiée au triumvirat par le président de la République.

A .Sogodogo

