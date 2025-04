Moussa Ag Attaher, ministre des maliens de l’extérieur : “Nous œuvrerons pour l’intégration africaine”

Dans son passage à l’émission du Grand jury du 17 avril 2025 sur Renouveau TV, le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine, Moussa Ag Attaher, a fait savoir que son département a la responsabilité de mener la politique de l’intégration africaine du Mali et qu’il entend travailler pour que le Mali demeure le père de l’intégration africaine.

Au cours de cet entretien, plusieurs sujets d’importance ont été abordés. Toutefois, le ministre a profité de l’occasion pour faire comprendre que son département est conscient de ses devoirs, de ses obligations à répondre aux attentes, aux difficultés, aux missions qui lui sont dévolues.

“Notre mission c’est d’assister les Maliens établis à l’extérieur, c’est être aux côtés de ceux qui sont en situation de détresse, c’est de suivre chaque Malien partout où il se trouve pour qu’il ne se sente pas abandonné. C’est de ce devoir que nous nous occupons”, dira-t-il, assurant que son département va travailler pour que le Mali demeure le père de l’intégration africaine malgré la géopolitique assez agitée en ce moment.

Entouré de sept voisins, le Mali a historiquement développé une diplomatie favorisant l’intégration régionale et continentale mais s’est récemment retiré ou s’est vu suspendu de plusieurs organisations régionales.

Membre fondateur de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uémoa) et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), il a été le premier pays à ratifier l’Acte constitutif de l’Union africaine en 2000. Il est également membre du comité de mise en œuvre du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad), de la Communauté des Etats sahélo-sahariens (Cen-SAD) et de l’Organisation internationale de la Francophonie. Suite aux coups d’Etat de 2020 et 2021, le Mali a été suspendu de la Cédéao, de l’Union africaine et de l’Organisation internationale de la Francophonie. En mai 2022, le Mali a annoncé son retrait du G5-Sahel, dont il était un membre fondateur.

Malgré ces événements, le ministre Moussa Ag Attaher reste convaincu que notre pays va demeurer le père de l’intégration africaine. A cet effet, il a fait part de son engagement et de sa détermination à œuvrer pour cela.

Le ministre a aussi évoqué les concertations en cours sur la charte des partis politiques. A l’entendre, “conformément aux Assises nationales de la refondation et aux recommandations du Dialogue inter-malien, nous avons lancé un appel à nos compatriotes comme nous l’avons toujours fait chaque fois qu’il s’est agi d’un sujet qui porte sur la vie de la nation. Nous les avons invités à avoir une participation de qualité, à être une force de proposition et à ne pas être en dehors de ce qui se passe et de ce qui se dessine. Je me réjouis que cet appel a été entendu et depuis hier nos populations se sont valablement mobilisées pour donner leur opinion, pour donner leur contribution et pour exprimer de manière libre leur avis sur le contenu de ces consultations”.

Ibrahima Ndiaye

