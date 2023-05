Dans le but de promouvoir les projets d’investissements et créer les conditions d’une meilleure implication de la Diaspora malienne à l’œuvre de construction nationale, l’Agence pour la promotion des Investissements (Api) a procédé le jeudi 18 mai au lancement du Guichet de la Diaspora. C’était sous l’égide du ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed.

Au Mali, la mobilisation des investissements, y compris ceux issus de la diaspora malienne, a toujours été un objectif des pouvoirs publics dans leur politique de développement économique. C’est dans ce cadre que l’Agence pour la promotion des Investissements (Api) a mis en place un Guichet dédié à la Diaspora malienne.

Financé par le PNUD, ledit Guichet va permettre aux maliens établis à l’étranger de disposer d’un point de contact crédible qui les guidera dans les tâches administratives de création de leurs entreprises à travers la mise à disposition d’informations précises et à jour. Son lancement vise à promouvoir les projets d’investissements et créer les conditions d’une meilleure implication de la Diaspora malienne à l’œuvre de construction nationale.

Purement électronique, le Guichet de la Diaspora va permettre à l’ensemble des maliens, peu importe leur lieu de résidence, de créer leurs entreprises en moins de vingt heures. « Ce qui contraste avec le processus en cours ou tout se fait physiquement entraînant de nombreux inconvénients comme le déplacement et l’utilisation de formulaires papiers », a expliqué Moussa Bouaré, coordinateur du Guichet de la Diaspora à l’API-Mali.

Avec le Guichet de la diaspora, la création de l’entreprise sera dématérialisée et se fera en trois étapes : la demande en ligne, le traitement du dossier et enfin la réception du certificat électronique par mail. « La plateforme va permettre aux maliens de la diaspora de trouver des informations sur les filières porteuses et sur les pôles d’investissements dans notre pays », a souligné Moussa Bouaré.

Le représentant du PNUD a insisté sur l’importance du flux financier envoyé par la Diaspora dans le pays. Selon Malick Diop, sur les 10 dernières années, le Mali a bénéficié de transfert constant de sa diaspora qui s’élève en moyenne à 950 millions de dollars chaque année. Ce qui représente 6% du PIB du pays.

Pour le ministre des Maliens établis à l’extérieur, Alhamdou Ag Ilyène, l’importance de l’apport financier de la Diaspora n’est plus à démontrer. Toutefois, souligne-t-il, l’argent va très souvent dans le social mais rarement dans les investissements productifs. La création du Guichet de la Diaspora est une façon pour le gouvernement de susciter l’intérêt de la Diaspora en vue de mobiliser les flux substantiels d’investissements pour les projets structurants publics et les projets privés. Car selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, la contribution de la diaspora malienne accompagnée par ses partenaires étrangers, est fortement attendue.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :