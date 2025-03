Fermeture des boutiques de Mauritaniens à Bamako, un acte qui sape les efforts du ministre Mossa Ag Attaher

Une vaste opération d’expulsion de migrants est en cours en Mauritanie. L’opération concerne tous les ouest-africains tentant de regagner l’Europe. Dès les premiers instants de cette crise, le gouvernement malien, à travers le ministère des Maliens de l’Extérieur, a actionné tous les leviers diplomatiques. Des efforts menacés par des messages de haine contre les Mauritaniens à Bamako.

« On va fermer toutes les boutiques de Mauritaniens », a lancé, ce vendredi 14 mars, un groupe de jeunes dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. Joignant l’acte à la parole, le groupe de jeunes dont certains masqués se filment en train de fermer des boutiques présumées appartenir à des Mauritaniens. Le leader du groupe, un certain Mala Diarra aurait été arrêté quelques heures plus tard par la police.

L’interpellation du groupe de jeunes a été appréciée par l’opinion à Bamako. « Nous sommes un pays de Diatiguiya (hospitalité), jamais le Malien ne s’en prend à l’étranger de cette façon », a dénoncé, Amadou Sidibé, un internaute face à l’action hasardeuse du groupe de Mala. En effet, les messages de haine et actions contre les Mauritaniens du Mali sont dangereux et contre-productifs. Car, ils annihilent les efforts diplomatiques enclenchés par le ministre Mossa Ag Attaher.

Parce qu’il a bien compris la délicatesse de la situation entre deux pays frères et voisins, le ministre des Maliens de l’Extérieur a, dès le 7 mars, fait un communiqué pour rassurer l’opinion sur les actions entreprises par le gouvernement. D’abord, à Gogui (frontière Mali – Mauritanie), où sont rapatriés nos compatriotes en situation irrégulière, une mission conduite par le Délégué Général des Maliens de l’Extérieur a été dépêchée. « Du matériel et du soutien financier » ont été apportés aux arrivants. Une information confirmée par plusieurs sources.

« Pas de chasse contre les Maliens… »

Le 5 mars dernier, Bakary Doumbia, Ambassadeur du Mali, a été reçu en audience par le ministre mauritanien de l’Intérieur. Trois jours plus tard, l’Ambassadeur Doumbia a été reçu par le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. Les discussions, au cours de la série d’audiences, ont porté sur les « conditions de séjour des ressortissants maliens en Mauritanie ».

Tout en appelant au calme, le ministre Mossa Ag Attaher n’a cessé de donner une bonne lecture de cette crise de migrants : « Il n’y a pas de chasse ciblée contre les Maliens en Mauritanie. Il y a une politique migratoire en cours qui concerne l’ensemble des étrangers vivant sur le sol mauritanien », a expliqué le ministre dans une interview à l’ORTM.

Mieux, depuis sa rencontre avec le président Mohamed Ould El-Ghazouani en janvier 2025, le sort de nos compatriotes ne cesse de s’améliorer en Mauritanie. Ainsi, une opération spéciale de délivrance de cartes de résidence aux Maliens établis en Mauritanie, avec exemption de paiement de frais, a été lancée. Aussi, un cadre d’échange permanent a été institué entre l’Ambassadeur et les services de l’Etat mauritanien notamment le ministère des Affaires étrangères ; et celui de l’Intérieur. Des acquis à préserver pour le bonheur de nos compatriotes régulièrement établis en Mauritanie, et pour les centaines d’autres en cours de régularisation.

