Concours Musical (Stars Blon) : 10 ans et sur le podium

La grande finale du concours musical “Star Blon”, “Vestibule des stars”, 1re édition s’est déroulée le week-end dernier au Palais de la culture Amadou Hampaté Bâ. Assitan Diarra, du haut de ses 10 ans, s’est imposée.

Lancé en décembre dernier, le concours “Star Blon” a enregistré au départ une vingtaine de conquérants, hommes et femmes. Pendant plusieurs mois, les jeunes en compétition ont été assignés à résidence, où ils étaient encadrés et formés. Parmi les 18 retenus, 6 ont été en grande finale qui s’est tenue la semaine dernière.

Le concours sous l’œil vigilant des jurys composés d’artistes musicaux, d’experts, choristes et formateurs, consistait pour les jeunes d’animer un concert de 20 minutes face à un public. Tous les candidats ont eu droit à interpréter la musique de leur choix pour le concert. Des genres traditionnels, occidentaux et autres.

Assitan Diarra dite Mamy, âgée de 10 ans de père pianiste et de mère artiste chanteuse, est partie avec le trophée d’une valeur d’un million de F CFA. Elle était en larmes. Elle s’est imposée par son talent artistique, voix, danse et savoir danser le public. Elle devient ainsi la “Star du vestibule”, 1re édition.

“Assitan a toujours aimé la musique. Je suis pianiste. Depuis ses deux ans, elle venait à côté de moi quand je jouais au piano. Elle chantait. J’ai compris qu’elle aime la musique. Je l’ai aidée, elle a fait son premier club où elle chantait, à l’âge de trois ans. Aujourd’hui, elle prépare son album qui sortira bientôt”, a confié Daouda Diarra, son père.

“C’était Assitan ou personne”, a lancé Mamadou Diaby, artiste et membre du jury. Et de témoigner que ces jeunes sont les relèves de la musique malienne. “On a vu trop de talent ce soir. Des jeunes pétris de talents. Les hommes aussi bien que les femmes. On ne peut que les encourager et bonne chance pour leur carrière”, a-t-il ajouté.

“Stars Blon” est une initiative d’Ismaïl Ballo dit Ballody, concepteur de l’émission Maxi-Tour School. Pour l’artiste Diaby, cette émission doit être accompagnée par l’Etat et tous les partenaires de la culture malienne. Pour lui, c’est une pépinière à sauvegarder. “Ça ne fera que valoriser la culture malienne”, a-t-il conclu.

