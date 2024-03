Musique : Adama Yalomba revient avec «Tanou» pour franchir un nouveau cap

«Tanou» est le titre générique du nouvel album d’Adama Traoré dit Adama Yalomba, un virtuose du ndan (Dan). L’opus est attendu dans les bacs le 19 mars, mais les précommandes sont disponibles depuis hier, 12 mars 2024.

«Un nouvel album révolutionnaire» ! C’est ainsi que certains critiques qualifient déjà le nouvel album d’Adama Traoré alias Adama Yalomba. Révolutionnaire dans ce sens que c’est «une œuvre unique qui fusionne des cordes anciennes avec des mélodies modernes». Produit et distribué par «Remote Records», c’est un album de 10 titres (Mon enfant, Akadi Dow Yé, Lamô, Donsokè, Ngalo, ni ben fè, Kanto Gnôgon Yé, Anbèsé et Tilé Kè) qui va faire parler de lui dans les prochains mois.

En plus de sa belle voix et de sa féconde inspiration, Adama Yalomba est un instrumentiste virtuose et ingénieux qui a réussi à donner une seconde jeunesse au ndan (Dan), un instrument au-devant de la musique malienne du 21e siècle. C’est aujourd’hui l’un des instruments à cordes les plus anciens du monde. Il a non seulement réussi à sauver l’instrument d’extinction, mais il l’a modernisé en passant de 6 à 12 cordes. «Yalomba a doublé les cordes du ndan à 12, il y a ajouté des clés d’accordage et une peau animale sur la moitié de la calebasse de l’instrument pour servir de table d’harmonie. Ce qui est audacieux et stimulant. Cela prouve surtout que l’on peut renforcer l’instrument tout en conservant un son authentique et captivant», soulignait un critique émerveillé dans la revue «Songlines» de ce mois de mars 2024.

Contrairement à la kora, le ndan n’est pas exclusivement joué par les griots (jéli) et son univers musical est très différent et est associé à un mode de vie en voie de disparition. Le ndan est avant tout joué pour encourager les cultivateurs dans les champs en les poussant à se surpasser. Il est aussi traditionnellement joué dans des espaces publics pour «célébrer les récits d’aventuriers partis explorer d’autres régions pour triomphalement dans leurs villages d’origine».

Avec Adama Yalomba, les mélomanes sont loin d’être au bout des surprises qu’il leur réserve. Et sans doute que l’album «Tanou» vient au moment opportun pour hisser la carrière de l’artiste dans une nouvelle dimension artistique !

Moussa Bolly

Remote Records/Studio prend ses quartiers à Bamako

C’est avec une légitime fierté que «Remote Records/Studio Mali» (RRSM) a annoncé la «naissance» du prochain «bébé» d’Adama Yalomba, «Tanou». Basé à Bamako, RRMS défend non seulement des talents exceptionnels, mais favorise également la croissance de l’industrie musicale africaine tout en préservant de précieuses traditions musicales.

La vente des œuvres produites et distribuées finance généralement la recherche sur les traditions musicales vitales dans des endroits de plus en plus isolés en raison de l’insécurité et de l’extrémisme. Remote Records se veut un atelier où les jeunes stagiaires acquièrent des compétences essentielles pour exceller dans des carrières musicales contribuant à la croissance de l’industrie musicale en Afrique.

M.B

Commentaires via Facebook :