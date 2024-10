«Tivoli Jazz Prix 2024» : Moussa Diallo récompensé au Danemark pour son engagement artistique en faveur des enfants

Bassiste, chanteur, compositeur et conteur, notre compatriote Moussa Diallo est le lauréat de «Tivoli Jazz Prix 2024» au Danemark. Il est récompensé ainsi pour son dévouement à l’épanouissement des enfants. Ce véritable maestro a une dizaine d’albums solo dans sa discographie. Il se produit fréquemment en live et collabore également avec des concerts scolaires. Il est aussi auteur de musique et de livres pour enfants.

«Je suis profondément reconnaissant d’avoir reçu le prix de jazz pour enfants hier. C’est un grand honneur et un grand encouragement d’être reconnu pour mon travail». Tels sont les mots de reconnaissance de l’artiste Moussa Diallo, lauréat de «Tivoli Jazz Prix 2024» pour son engagement en faveur des enfants à travers son art. «Je suis humblement touché par le soutien et la confiance que vous m’avez témoignés et cela me motive à continuer à partager ma musique avec les enfants et les jeunes. Merci beaucoup pour votre reconnaissance et votre soutien», a-t-il ajouté.

Attribué cette année à Moussa Diallo, le «Prix du jazz pour enfants» Diallo (soutenu par Gangstedfonden) a été lancé en 2020. A noter que, depuis 2023, «Tivoli Gardens» s’est associé à «JazzDanmark» pour élargir la gamme de prix, mettant ainsi en valeur l’étendue et la profondeur du jazz danois. Et le «Tivoli Jazz Award» célèbre la dynamique scène jazz danoise en récompensant des musiciens exceptionnels. Cinq prix, chacun accompagné d’une bourse d’études, sont décernés et chaque lauréat se produit en direct aux côtés du Tivoli’s Salon Orchestra, dirigé par le chef d’orchestre Peter Jensen.

A noter que «JazzDanmark» est une organisation à but non lucratif qui promeut le jazz au niveau national et international. L’initiative est soutenue par la Fondation danoise pour les arts et des fondations privées. L’histoire du jazz à Tivoli remonte à de nombreuses années et constitue un élément essentiel de la scène musicale des jardins de Tivoli qui proposent des concerts dans un cadre idyllique.

Moussa Bolly

Moussa Diallo, Musicien-Conteur

Un parcours atypique émaillé de prestigieuses distinctions

Certes qu’il est peu connu au bercail, au Mali où séjourne fréquemment pourtant (il a une résidence à Koulikoro) et où il a initié le festival «Spot on Mali Music​» pour contribuer à l’éclosion des talents en herbe et à leur promotion dans le showbiz mondial. Mais, ne dit-on pas que «nul n’est prophète en son pays» ? Talentueux et engagé sur une profonde conviction artistique, Moussa Diallo est une star en Scandinavie, au Danemark notamment. Ses performances dans cette région et dans d’autres pays européens (y compris en Asie et en Afrique) ont ému des milliers d’enfants et d’adultes… Zoom sur un artiste-conteur atypique qui a fait du plein épanouissement des enfants son credo !

«Dès que Moussa touche sa basse, on a envie de danser. Mais saviez-vous qu’il sait aussi raconter des contes d’Afrique ? Moussa est régulièrement en tournée avec un show basé sur son CD et son livre intitulé : Il était une fois au Mali», écrit un critique danois en parlant de Moussa Diallo. Cet artiste qui a fait de sa passion et de son immense talent un tremplin pour l’épanouissement des enfants. Bassiste, chanteur, compositeur et conteur, maestro a une dizaine d’albums solo dans sa discographie, se produit fréquemment en live et collabore également avec des concerts scolaires. Il est aussi auteur de musique et de livres pour enfants. Fils du célèbre avocat et leader politique, feu Me Demba Diallo, Moussa a quitté le Mali pour le Danemark au début des années 1970. Il s’impose rapidement comme l’un des bassistes les plus en vue du Danemark en se produisant et en enregistrant aux côtés de nombreux artistes de premier plan du rock, de la pop, de la soul et du jazz.

Au cours des 15 dernières années, son objectif principal a été de fournir des divertissements de haute qualité aux enfants. Les contes et la musique africaine se mélangent dans son inspiration pour créer une expérience chaleureuse pour les enfants. Ses performances en Scandinavie et dans d’autres pays européens (y compris en Asie et en Afrique) ont ému des milliers d’enfants et d’adultes. Ces dernières années, Moussa a également été très sollicité en tant que consultant indépendant. C’est ainsi qu’il a travaillé avec le Centre danois pour la culture et le développement et les ambassades danoises sur de nombreux projets au Mali, à Zanzibar, en Tanzanie, au Mozambique…

​Après avoir fait partie de l’industrie musicale danoise pendant de nombreuses années, Moussa a commencé à renouer avec ses racines africaines, maliennes notamment. Aujourd’hui, il se produit toujours dans le monde entier avec une musique dessinant des lignes évidentes avec son héritage africain, avec une combinaison d’instruments africains et européens. Il est l’initiateur du festival​ «Spot on Mali Music​» dont la 11e édition est prévue du 10 au 11 janvier 2025 à la Maison des Jeunes de Bamako.

Sa riche carrière est émaillée de distinctions comme, entre autres, ​«Prix de la musique danoise​» pour le meilleur album (Chiwara, 2003) ; le «Prix Ken Gudman» décerné à un musicien danois qui a apporté une contribution remarquable à la scène musicale danoise (2006) ; le «Prix Go Global» des musiques du monde en 2008 ; «Prix de la musique danoise» pour le «Meilleur morceau mondial de l’année» (2011), ​«Prix DJBFA» en 2018 ; Prix de la musique danoise dans la catégorie ​«Musicien/chanteur du monde de l’année» (2019).

Actuellement, Moussa est en tournée avec la musique écrite pour le film d’animation de Jannik Hastrup «Circleen, Coco & the Wild Rhino». Avec ce projet, il est attendu en Chine, au Danemark et en Suède. Il a également une série de livres pour enfants avec des histoires et des musiques africaines qui sortiront bientôt. Et sans doute, bien d’autres surprises pour les mélomanes, ses fans, notamment ses amis les enfants !

