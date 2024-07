Dans un discours qui fera date, le Secrétaire général du Parti pour la renaissance nationale (Parena), Djiguiba Kéita alias Ppr, s’est adressé le 23 juillet 2024, au Président de la Commission de rédaction de l’Avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation, Ousmane Issoufi Maïga.

Monsieur le Président,

Le souci de tout Patriote est de voir la nation réconciliée avec elle-même pour faire face aux épreuves qui l’assaillent.

L’occasion est alors bonne et opportune *pour que vous vous ressaisissiez*, Vous, Monsieur le Président, Mme Aminata Dramane Traoré et M. Boubacar Sow, *du désarroi que vous avez causé à la Nation tout entière et à la démocratie malienne* en acceptant d’être les Parrains de l’ainsi dit Dialogue Inter-Maliens, au lendemain de l’entrée en vigueur du *décret liberticide et anticonstitutionnel* du 10 avril 2024, suspendant les activités des partis politiques et les activités politiques des associations.

Monsieur le Président, nous, les partis politiques signataires de l’historique Déclaration Commune du 31 mars 2024, sommes les plus grands partisans de la paix et de la réconciliation nationale qui riment aujourd’hui avec *la libération immédiate et sans condition des 11 responsables politiques kidnappés* (parce que pris sans aucun mandat du Juge) le jeudi 20 juin 2024, dans un domicile privé, sous l’empire du décret liberticide ci-dessus cité et devenu désuet depuis le 10 juillet passé.

La place et le rôle que vous conférez aux partis politiques dans l’élaboration de la Charte devraient être les mêmes pendant le DIM d’où ils ont été exclus.

Monsieur le Président, nos camarades: *Moustaph Dicko, Hamidou Maïga, Moulaye Haïdara, Yaya Sangaré, Abdramane Korera, Laya Guindo, Mohamed Aly Bathily, Mamadou Union Traoré, Samba Coulibaly, Malley Camara et Mamadou Traoré dit le Roi*, sont 11 citoyens maliens qui manquent à cette assemblée.

Oui! Si le poète a dit “un seul être vous manque et tout est dépeuplé !” nous clamons ici haut et fort : 11 places vides de cette salle méritaient d’être occupées par leurs occupants légitimes pour que cette Assemblée fût Auguste!!

Travaillez avec nous pour qu’ils nous rejoignent dans la tâche ardue de la réconciliation des cœurs et des esprits dont notre pays a tant besoin!

Vous voulez parler de réconciliation nationale ?

Comment comptez-vous réussir cette titanesque œuvre d’utilité publique avec tant de vos concitoyens en exil, persécutés pour ce qu’ils pensent ou ce qu’ils disent?

Comment réussir une œuvre aussi noble avec tant de Maliens privés de leurs familles pour un oui ou pour un non et qui remplissent aujourd’hui nos prisons?

Faites libérer nos 11 leaders politiques et tous les autres, Monsieur le Président, et que règne la liberté de pensée et d’expression dans ce beau pays où nous sommes tous frères et sœurs!!

Je vous remercie.

Bamako, le 23 juillet 2024

Djiguiba Kéita/Ppr

Secrétaire Général du Parena.

