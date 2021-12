Le Gouvernement a un nouveau Porte-parole. Il s’agit du Dr-colonel Abdoulaye Maïga, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Il remplace désormais Me Harouna Touré. Ce choix porté sur le Colonel Maïga est unanimement apprécié. Et pour cause…

En effet, depuis sa nomination à la tête de l’Administration territoriale, le Dr-col. Maïga multiplie des actes concrets dans le cadre de l’exécution du programme gouvernemental et des objectifs fixés par la transition.

Malgré son jeune âge, le nouveau porte-parole du Gouvernement a à son actif une riche expérience et un parcours qui forcent l’admiration. Ce qui lui a permis de prendre rapidement ses marques au sein d’un Département aussi sensible que l’Administration territoriale. Militaire et fil d’un Militaire, le Colonel Maïga est un Expert en Sécurité internationale et à la Défense, tout comme en Gestion des conflits et de bonne Gouvernance, en Droits de l’Homme et Droits humanitaires. Il est titulaire d’un Doctorat en Sécurité internationale et de Défense (2011), obtenu à l’Ecole Doctorale de Droit-Université Jean Moulin de Lyon, en France ; d’un Master 2 Professionnel en Droits de l’Homme et Droit international humanitaire (2008), Université d’Evry Val d’Essonne, Evry, France ; d’un Master 2 de recherches en Sciences politiques, option : Sécurité internationale et Défense (2007), Université Jean Moulin de Lyon, France ; d’un Master 2 spécialisé en Etudes stratégiques et politiques de défense (2006) de l’Ecole des hautes études internationales, Paris.

Depuis 2016, cet homme de terrain, ancien Commandant du Groupement d’intervention mobile de la Gendarmerie (GIM) était un Officier chargé de programmes et analyste en charge du terrorisme, de l’extrémisme violent et de la sécurité maritime à Abuja, Nigéria. C’est ainsi qu’en 2020, à l’âge de trente-neuf ans, le Dr Colonel Maïga est rappelé au pays pour occuper le poste de Ministre de l’Administration chargé du retour à l’Ordre constitutionnel. Depuis, ses collaborateurs découvrent en l’homme son sens élevé de l’humilité et de la loyauté.

Rigoureux à la tâche, sa disponibilité et son désir ardent d’aller aux résultats sont les qualités qui ont permis au Président de la transition, sur proposition du Premier Ministre, lui aussi satisfait de l’homme, de désigner le Dr Colonel à ce poste prééminent du gouvernement.

Il s’agit donc pour Monsieur Maïga, polyglotte, de donner un nouveau souffle à la voix de l’équipe gouvernementale.

Mémé Sanogo

