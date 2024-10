Tout indique que notre pays tend vers les élections générales. Du moins, en ce qui concerne l’implication de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) dans la surveillance des opérations de révision des listes électorales. En effet, le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du gouvernement, le Général de division Abdoulaye Maïga, accompagné du président de l’Aige, Me Moustapha Cissé, a visité, hier, des sites des commissions administratives de révision des listes électorales du 4è arrondissement (au Centre secondaire d’état civil de Lafiabougou) et du 6è arrondissement du District de Bamako (Centre secondaire d’état civil de Magnanbougou).

Au terme de la visite sur ces sites, le Général de division Abdoulaye Maïga a confié que la vision du chef de l’État, le Général d’armée Assimi Goïta, concernant la situation politique de notre pays, est le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Cette vision s’est matérialisée par l’amélioration de la situation sécuritaire, surtout le renforcement de la cohésion entre les différentes communautés. À titre d’exemple, le ministre chargé de l’Administration territoriale citera la tenue du Dialogue inter-Maliens sur l’ensemble du territoire national avec des recommandations pertinentes.

Sur le plan technique, la révision annuelle des listes électorales joue un grand rôle dans la matérialisation du retour à l’ordre constitutionnel. Il est important de rappeler que conformément à la loi électorale, les derniers mois de l’année (d’octobre à décembre) sont consacrés à la révision des listes électorales. Selon le Général Maïga, cela permet non seulement aux citoyens maliens qui sont en âge de voter de s’inscrire sur les listes d’électeur mais aussi aux autorités administratives de procéder à la radiation des personnes décédées et celles privées de leur droit de vote. C’est une occasion aussi pour des électeurs de procéder à des transferts. «Nous le faisons en bonne intelligence et en collaboration avec l’Aige, une exigence de la loi électorale. C’est également une vision des autorités qui ont instruit au département de l’Administration territoriale de travailler en tandem avec l’Aige», at-il indiqué.

Pour ce faire, la Porte-parole du gouvernement a lancé un vibrant appel à la classe politique, aux organisations de la société civile, aux légitimités traditionnelles et religieuses d’aider à sensibiliser davantage la population en général et les jeunes en âge de voter en particulier à participer pleinement et activement à cette campagne de révision des listes électorales. L’autre aspect de la matérialisation de la vision du chef de l’État, a rappelé le Général de division Maïga, demeure la digitalisation de l’administration.

C’est pourquoi, en plus des commissions administratives qui existent, le site web : www.ralemali.ml a été mis à la disposition des citoyens depuis deux ans. Il s’agit de permettre aux électeurs de procéder à des transferts. «Globalement, tout se déroule bien… nous avons trouvé un personnel très professionnel… Nos collaborateurs apporteront une réponse très urgente aux quelques imperfections que nous avons constatées», a déclaré le ministre d’État.

En année électorale, l’Aige assure le suivi et la supervision des opérations de révision des listes électorales au cours desquelles, les commissions administratives progresseront aux opérations du 1er octobre au 31 décembre. Selon le président de l’Aige, la commission administration est en train de faire un travail extrêmement important. «Au niveau de l’Aige et de tous nos partenaires, nous voudrions envoyer le message de la participation citoyenne malienne au processus électorale, à l’élection de façon générale. Le plus important est d’accomplir son devoir citoyen en s’inscrivant sur la liste électorale», a indiqué Me Moustapha Cissé.

Faut-il noter que ces opérations de révision des listes électorales se déroulent sur l’ensemble du territoire et dans nos ambassades et consulats.

Oumar DIAKITE

