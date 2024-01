Mali : Vœux des forces vives au chef de l’État : Félicitations pour les acquis de portée historique

Le retour de Kidal dans le giron de la République, le référendum constitutionnel, la bonne exécution du processus de retrait de la Minusma, les réformes du Code minier et du Code pénal, l’adoption de la nouvelle loi électorale, la création des nouvelles régions sont, entre autres, résultats vivement salués par les intervenants. Ils ont exhorté les autorités à poursuivre sur leur lancé

La salle des Banquets du palais de Koulouba a ouvert hier la cérémonie de présentation des vœux du nouvel et des forces vives de la Nation au chef de l’État, le colonel Assimi Goïta. Première d’une série, la cérémonie a réunie autour du président de la Transition, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, le président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malick Diaw et les membres du gouvernement

Premier à intervenir, le représentant des familles fondatrices de Bamako a rendu hommage à ceux qui ont perdu la vie pour le Mali, civils comme militaires. Mamoutou Niaré salue les autorités de la Transition pour l’organisation réussie du référendum pour la nouvelle Constitution, la mise en valeur de nos langues nationales. Mais aussi pour tout le travail qu’elles sont en train d’abattre pour le Mali. Il a exhorté le chef de l’État et son équipe à poursuivre leurs œuvres dans la trajectoire qu’ils ont choisie. Le représentant du président du Haut conseil islamique du Mali, pour sa part, dira que l’année dernière, à la même occasion, la principale préoccupation des Maliens était le retour de la sécurité et de la stabilité dans notre pays. Selon Thierno Hady Thiam, de cette période à ce jour, la sécurité et la stabilité sont de retour au Mali.

Avec l’aide de Dieu, le leadership du chef de l’État et l’engagement des Forces de défense et de sécurité ainsi que le soutien de l’ensemble du peuple, il y a un retour relatif de la sécurité au Mali après le départ. de Barkhane et de la Minusma. Thierno Hady Thiam a rappelé l’importance de la tolérance religieuse. Avant d’indiquer que la guerre est imposée au Mali parce qu’il y a un jeu d’intérêt en cours à cause des ressources de notre sous-sol. Il salue l’initiative présidentielle concernant le dialogue inter-Maliens, ajoutant que les Maliens ont les solutions à leurs problèmes.

PARDON ET RÉCONCILIATION – Pour sa part, le Cardinal Jean Zerbo, au nom de l’Église catholique, dira que l’année 2023 aura été celle de tous les défis pour la refondation du Mali, la guerre contre l’insécurité, la redéfinition de nos relations internationales pour notre souveraineté. Selon lui, le peuple malien n’a pas arrêté de réclamer un Mali nouveau et il est évident que cela passe par la refondation de l’État et la conversion des cœurs.

À cette fin, il dira que le chef de l’État a initié et fait adopter des nouveaux textes législatifs et réglementaires parmi lesquels, la nouvelle Constitution, le Code minier, des projets de Code pénal et de Code de procédure pénale. Pour le Cardinal Jean Zerbo, toutes ces réformes doivent aller de paire avec un réarmement moral et matériel de l’armée pour faire face à la violence aveugle qui affecte notre pays depuis de nombreuses années.

Le chef religieux a indiqué que cette restauration de l’Armée a permis la reprise de Kidal et celle d’Aguelhok. Il a attiré l’attention du chef de l’État sur le fait que la victoire sur cette violence aveugle qui se dessine ne serait que le début d’un combat encore plus difficile : celui du pardon et de la réconciliation. D’après lui, l’année 2023 a été le début de la concrétisation de l’espoir pour tout un peuple.

Le délégué général de l’Association des groupements d’églises et missions protestantes évangéliques du Mali (Agempem) Révérend Dr Nouh Ag Infa Yattara a indiqué que l’année 2023 a été très riche en événements. Comme le coaching gagnant d’un entraîneur de football, il soutient que le leadership gagnant et avisé du chef de l’État a permis d’amorcer la voie de la concrétisation de l’avènement du Mali kura. Selon lui, ce coaching objectif et réaliste a permis de doter notre pays d’une Constitution made in Mali parce que pensée, murie et écrite par les Maliens. Il a également souligné les réformes intelligentes, minutieusement réfléchies et stratégiquesment conduites dans presque tous les secteurs.

Mais aussi, le rééquipement matériel, technique et moral de notre outil de défense et de sécurité nationale. Le représentant des forces vives de la Nation a de son côté salue tous les efforts fournis dans le cadre de la refondation de l’État à travers les réformes politiques et institutionnelles. Boureima Allaye Touré qui a salué la mission de veille citoyenne de la société civile dans la nouvelle Constitution, la reconquête de la Région de Kidal, a indiqué que l’électricité n’est plus un luxe pour un État qui se veut émergent et moderne.

Selon lui, les délestages intempestifs fragilisent les petites et moyennes unités économiques et accentuent le sous-emploi particulièrement des jeunes et des femmes. Pour lui, la relance économique ne saurait attendre et cette question cruciale exige des réponses urgentes et durables malgré la résilience des populations. Il a invité les autorités à trouver des solutions alternatives comme les barrages hydroélectriques, les centrales solaires, les éoliennes voire même nucléaires. Tous les intervenants ont exprimé leur engagement à accompagner les autorités de la Transition et jouer leur partition dans la construction du Mali nouveau.

LEVIER GÉOPOLITIQUE- En réponse aux différentes interventions, le président de la Transition a d’abord indiqué que la souveraineté commence par la sécurité. Selon le colonel Assimi Goïta, la souveraineté économique, politique passe par l’Armée. Il soutient que l’Armée est au début et à la fin de tout pour un pays. Avant d’indiquer que le gouvernement est en train de mettre en application ce que les Maliens ont demandé lors des Assises nationales de la refondation. C’est dans ce cadre, dira-t-il, que l’Armée est de retour à Kidal, Tessalit, Aguelhoc et Ber.

Le président Goïta a salué les Maliens pour tout leur soutien à l’Armée malgré les entraves dressées par l’ennemi dans le processus de recouvrement de l’intégrité du territoire. Pour Assimi Goïta, le Mali était un pays avec plusieurs propriétaires. Les Maliens voulaient que leur pays leur revienne et d’autres pays présents sur le sol malien Avaient aussi leurs visées. Le président de la Transition est revenu sur le processus qui a conduit au retrait de notre pays du G5-Sahel, au départ de la Minusma ainsi que les agissements de la Mission onusienne pendant sa phase de retrait de certaines localités du nord.

Pour lui, le terrorisme est devenu un levier géopolitique pour certaines puissances pour leurs intérêts. Le chef de l’État a salué la tenue du référendum, l’adoption de la nouvelle loi électorale, la création de nouvelles régions, l’opérationnalisation de l’Aige, le nouveau Code minier. Pour Assimi Goïta, le Mali n’est pas un pays pauvre car il se regorge dans son sous-sol de l’or, du lithium, du manganèse, de l’uranium. D’après lui, si ces richesses sont bien exploitées au profit du Mali, il y aura moins de candidats maliens pour l’aventure.

Par ailleurs, le président Goïta a évoqué la lutte contre la corruption. Selon lui, cette lutte sera menée jusqu’au bout et il n’interviendra pour qui que ce soit, de même que les membres du gouvernement. Selon lui, sans cette lutte, il n’y aura pas de stabilité dans le pays. Soutenant qu’il y a le problème de corruption dans tous les secteurs, il a invité les Maliens à dénoncer les dossiers de corruption s’ils ont des preuves. Concernant les délestages, le président de la Transition a remercié nos compatriotes pour leur résilience. Il a indiqué que le peuple est le centre de gravité de la transition. Et des actions sont en cours à court et à long terme pour résoudre les problèmes d’électricité.

Dieudonné DIAMA

